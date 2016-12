Karenina, regina incompresa dell'800 in danza

foto Ufficio stampa 10:18 - Morire d’incomprensione come Anna Karenina. Il suicidio, come gesto tragico, clamoroso, dissonante rispetto alle logiche collettive, nel romanzo russo dell’800 è usato come atto per porre fine a un insopportabile bisogno di comprensione, inappagato. Un tema caro sia a Tostoj e alla sua epoca, tema su cui il letterato ha costruito su misura l’anti-eroe borghese protagonista della sua opera, sia alle cronache di oggi. Un argomento inscindibile dalle logiche delle passioni umane che sarà trasposto il 9 e il 10 maggio nella coreografia di Boris Eifman e nei movimenti del suo corpo di ballo al teatro Arcimboldi di Milano. - Morire d’incomprensione come Anna Karenina. Il suicidio, come gesto tragico, clamoroso, dissonante rispetto alle logiche collettive, nel romanzo russo dell’800 è usato come atto per porre fine a un insopportabile bisogno di comprensione, inappagato. Un tema caro sia a Tostoj e alla sua epoca, tema su cui il letterato ha costruito su misura l’anti-eroe borghese protagonista della sua opera, sia alle cronache di oggi. Un argomento inscindibile dalle logiche delle passioni umane che sarà trasposto il 9 e il 10 maggio nella coreografia di Boris Eifman e nei movimenti del suo corpo di ballo al teatro Arcimboldi di Milano.

Il teatro meneghino dopo il Bolshoj, ospiterà il balletto di uno dei più importanti coreografi in circolazione. Eifman, classe ’46, è stato definito dal New York Times, “il coreografo russo (lui è siberiano, ndr) di maggior successo del momento”. Figura di spicco del ballo moderno, ha rotto gli schemi accademici per imprimere nei suoi balli uno stile personalistico, unendo classico e contemporaneo.



Un espressionismo dove la bellezza come lui stesso afferma “non è mai fine a se stessa”. Argomento che lo lega al letterato russo dell’800, che scrisse l’Anna Karenina perché “doveva dare vita a quel gomito borghese che da giorni assillava la sua mente”. Una visione talmente bella da non lasciargli il tempo per pensare ad altro. Per Boris Eifman, in particolare, “la danza è un’arte per realizzare attraverso il gusto estetico il tema dell’ignoto e del dramma psicologico”.



La scelta di prendere Anna come musa, per il suo balletto, è una scelta attuale, essa è la protagonista di un’opera di un realismo non troppo lontano, che segna tematiche umane immortali, come quelle dell’ipocrisia, della passione, dell’incomprensione, tematiche appartenenti non solo alla borghesia russa ottocentesca, e che tornano familiari, oggi, in una società contemporanea sempre più sorda e cieca: “La passione di Anna per Vronskij sconvolge la loro vita abituale. Diventa una malattia sociale e individuale. E' emblema del desiderio inappagato di essere compresi, sia nella vita che nella morte”.



Il 9 e il 10 palpiteremo quindi con Anna Karenina. Ma a differenza dell’anti-eroe borghese per antonomasia, grazie a Eifman, avremo la possibilità di riflettere, osservando, sulla vanità delle passioni che ci attanagliano. Da non perdere.

Luisa Indelicato