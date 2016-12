I Metallica rispolverano il "Black Album"

foto Ap/Lapresse 10:35 - Appuntamento da non perdere per i numerosi fan dei Metallica . La leggendaria band californiana infatti, in occasione del ventennale, porta in tour il "Black Album", il disco che li trasformo da gruppo di successo metal a conquistatori delle classifiche di tutto il mondo. Il tour prende il via il 7 maggio da Praga e toccherà anche l'Italia per una sola data, il 13 maggio, allo stadio di Udine. - Appuntamento da non perdere per i numerosi fan dei. La leggendaria band californiana infatti, in occasione del ventennale, porta in tour il "Black Album", il disco che li trasformo da gruppo di successo metal a conquistatori delle classifiche di tutto il mondo. Il tour prende il via il 7 maggio da Praga e toccherà anche l'Italia per una sola data, il 13 maggio, allo stadio di Udine.

Ad aprire il concerto due superband delle scene heavy metal: i francesi "Gojira" e gli statunitensi "Machine head". Una grande festa itinerante in stile Metallica, per festeggiare insieme ai fan il ventennale dell'uscita del disco che di fatto ha cambiato la storia del gruppo. Per qualcuno una eccessiva concessione alla commercialità, per milioni di persone una pietra miliare del rock.



Sul palco Hetfield e soci riproporranno integralmente lo storico album, esibendosi dal vivo in pezzi storici come "Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "Sad But True" e "The Unforgiven".