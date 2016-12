David, doppietta per i fratelli Taviani

Gli altri tre riconoscimenti per i fratelli Taviani riguardano le categorie: produttore, montatore, fonico di presa diretta. Sei statuette sono state assegnate a "This Must Be the Place" di Paolo Sorrentino, tra cui quella per la sceneggiatura, tre sia a "Romanzo di una strage" di Marco Tullio Giordana (migliori attori non protagonisti e migliori effetti speciali visivi) che ad "Habemus Papam" di Nanni Moretti con Piccoli miglior attore.



TUTTE LE STATUETTE

Di seguito l'intero verdetto dell'Accademia del cinema presieduta da Gian Luigi Rondi. Migliore Regista Esordiente: Francesco Bruni per il film "Scialla!". Migliore Sceneggiatura: Paolo Sorrentino e Umberto Contarello per il film "This Must Be The Place". Migliore Produttore: Grazia Volpi Per Kaos Cinematografica, In Associazione Con Stemal Entertainment, Le Talee, Associazione Culturale La Ribalta, in collaborazione con Rai Cinema per il film "Cesare Deve Morire". Migliore Attrice Protagonista: Zhao Tao per il film "Io Sono Li".



Migliore Attore Protagonista: Michel Piccoli per il film "Habemus Papam". Migliore Attrice Non Protagonista: Michela Cescon per il film "Romanzo Di Una Strage". Migliore Attore Non Protagonista: Pierfrancesco Favino Per Il Film "Romanzo Di Una Strage". Migliore Direttore Della Fotografia: Luca Bigazzi per il film "This Must Be The Place". Migliore Musicista: David Byrne per il film "This Must Be The Place". Migliore Canzone Originale: "If It Falls, It Falls" Musica Di David Byrne, Testi Di Will Oldham, Interpretata Da Michael Brunnock per il film "This Must Be The Place".



Migliore Scenografo: Paola Bizzarri per il film 'Habemus Papam'. Migliore Costumista: Lina Nerli Taviani per il film "Habemus Papam". Migliore Truccatore: Luisa Abel per il film "This Must Be The Place". Migliore Acconciatore: Kim Santantonio per il film "This Must Be The Place". Migliore Montatore: Roberto Perpignani per il film "Cesare Deve Morire". Miglior Fonico Di Presa Diretta: Benito Alchimede e Brando Mosca per il film "Cesare Deve Morire". Migliori Effetti Speciali Visivi: Stefano Marinoni e Paola Trisoglio per il film "Romanzo Di Una Strage". Miglior Film dell'Unione Europea: "Quasi Amici" di Olivier Nakache e Eric Toledano (Medusa Film). Miglior Film Straniero: "Una Separazione" di Asghar Farhadi (Sacher Distribuzione). David Giovani: "Scialla!" di Francesco Bruni. Miglior Documentario di Lungometraggio: "Tahrir Liberation Square" Di Stefano Savona. Miglior Cortometraggio: "Dell'ammazzare Il Maiale" di Simone Massi.