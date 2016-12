Deproducers tra musica e scienza

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 18:47 - La musica e la scienza. Un connubio senza precedenti che nasce grazie all'incontro di musicisti-produttori del calibro di Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Max Casacci (Deproducers). "Planetario" è il primo capitolo di questo progetto che unisce la musica alle conferenze spaziali dell'astrofisico e direttore del Planetario di Milano Fabio Peri. Il risultato è un'opera di 8 tracce, un tappeto sonoro che trascina l'ascoltatore dritto nel centro della volta celeste insieme alle suggestive parole dell'astrofisico. - La musica e la scienza. Un connubio senza precedenti che nasce grazie all'incontro di musicisti-produttori del calibro di). "" è il primo capitolo di questo progetto che unisce la musica alle conferenze spaziali dell'astrofisico e direttore del Planetario di Milano. Il risultato è un'opera di 8 tracce, un tappeto sonoro che trascina l'ascoltatore dritto nel centro della volta celeste insieme alle suggestive parole dell'astrofisico.

Ad anticipare l'album il brano "Figli delle stelle" in versione rivisitata qui cantata da Sinigallia con l'accompagnamento in musica di Cosma, Maroccolo e Casacci e la voce dell’astrofisico Peri. Deproducers è una sorta di collettivo, l'idea nasce da Vittorio Cosma, che decide di coinvolgere alcuni dei musicisti che più stima.



Una mattina, con l'idea di Deproducers in testa, decide di entrare nel Planetario di Milano, dove incontra il direttore Fabio Peri, uno scienziato con un occhio di riguardo verso la musica, l'empatia è immediata e viene subito coinvolto nel progetto. L'astrofisico illustrerà le meraviglie del cosmo e il mistero della sua nascita, le costellazioni e la loro mitologia, il rapporto tra l’Uomo e l'Infinito, il tutto veicolato da un’incredibile capacità di coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice e accessibile.



Con lui, i quattro produttori insieme alla strabiliante batteria di Dodo Nkishi e alla partecipazione di Howie B hanno realizzato "Planetario" che, oltre ad essere un album, sarà anche un concerto unico nel suo genere che Deproducers cominciano a portare in giro per l’Italia dal 19 Maggio.