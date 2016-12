Sofia Vergara, trasparenze hot

foto Gq Correlati BOMBA SEXY PER "GQ" 12:31 - Viva la sincerità. Sofia Vergara posa senza veli per "GQ" Messico e ammette che la sua carriera di attrice ha preso il volo grazie al suo aspetto fisico. Quelle forme, infatti, le hanno permesso di "durare nel tempo". A quasi 40 anni si dice orgogliosa di essere considerata un sex symbol: "Mi includono negli elenchi dei miglior sederi e seni con attrici del calibro di Megan Fox o Mila Kunis, che sono 20 anni più giovani di me...". - Viva la sincerità.posa senza veli per "" Messico e ammette che la sua carriera di attrice ha preso il volo grazie al suo aspetto fisico. Quelle forme, infatti, le hanno permesso di "durare nel tempo". A quasi 40 anni si dice orgogliosa di essere considerata un sex symbol: "Mi includono negli elenchi dei miglior sederi e seni con attrici del calibro di Megan Fox o Mila Kunis, che sono 20 anni più giovani di me...".

Insomma, Sofia non si sente sfruttata per il suo personaggio e anzi sottolinea: "Sono io che ne approfitto. La mia carriera è stata rilanciata dal mio aspetto fisico, e non me ne vergogno. Il mio look ha aperto tante porte. Ma so anche che se avessi avuto qualcosa di diverso, la mia carriera sarebbe finita molto tempo fa. Ecco perché vedo Sophia Loren, come l'esempio perfetto di bellezza".



L'attrice si dice anche orgogliosa del suo accento spagnolo, rivendicando le radici latine: "All'inizio, in America, ho cercato di correggere il mio accento. Ora non mi interessa, io parlo con un accento spagnolo, faccio ridere la gente, piaccio a tutti e mi diverto".