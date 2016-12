Nuovo film da regista per Asia Argento

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:15 - "Sto scrivendo la sceneggiatura del mio terzo film da regista, un progetto a cui tengo molto ma di cui non voglio ancora parlare. Ho deciso però che stavolta non ci reciterò, voglio godermi a pieno l'esperienza di dirigerlo". Lo ha detto Asia Argento stamattina a Roma, a margine della conferenza stampa di "Isole", il film indipendente di Stefano Chiantini, con Giorgio Colangeli e Ivan Franek, nelle sale l'11 maggio. - "Sto scrivendo la sceneggiatura del mio, un progetto a cui tengo molto ma di cui non voglio ancora parlare. Ho deciso però che stavolta non ci reciterò, voglio godermi a pieno l'esperienza di dirigerlo". Lo ha dettostamattina a Roma, a margine della conferenza stampa di "Isole", il film indipendente di Stefano Chiantini, con Giorgio Colangeli e Ivan Franek, nelle sale l'11 maggio.

L'attrice sarà anche al Festival di Cannes come cointerprete del film diretto dal padre Dario, "Dracula 3D", scelto per le proiezioni di mezzanotte. "Sono fiera e orgogliosa di andare con lui, è un grande riconoscimento per papà essere nella selezione ufficiale con un film horror. Poi lui è molto amato e rispettato in Francia".



Ma la Francia sembra amare molto anche lei, tanto che a breve uscirà "Humpty", commedia diretta da Yvan Attal. Nel cast anche Charlotte Gainsbourg e Francois Cluzet ("Quasi amici"). Il film è un remake dell'omonima commedia indipendente americana, su due amici che decidono di realizzare per gioco un film porno gay d'arte da mandare ad un festival, andando incontro ad ogni genere di disavventura.