Eva Green: "Sono come il brutto anatroccolo"

foto Ap/Lapresse Correlati OCCHI DI GHIACCIO SUL SET 10:09 - Bella, anzi bellissima eppure poco sicura di sé. Eva Green si sente il brutto anatroccolo di Hollywood, a causa del suo rifiuto di sottoporsi alla chirurgia estetica. Non è la prima volta che la bellezza dell'attrice di "Dark Shadows" non viene riconosciuta come racconta lei stessa, "Prima del mio primo film - ha rivelato - il direttore del casting mi ha chiesto di perdere peso dicendomi che sullo schermo sarei apparsa molto più grassa". - Bella, anzi bellissima eppure poco sicura di sé.si sente il brutto anatroccolo di Hollywood, a causa del suo rifiuto di sottoporsi alla chirurgia estetica. Non è la prima volta che la bellezza dell'attrice di "Dark Shadows" non viene riconosciuta come racconta lei stessa, "Prima del mio primo film - ha rivelato - il direttore del casting mi ha chiesto di perdere peso dicendomi che sullo schermo sarei apparsa molto più grassa".

E così Eva cambiò abitudini alimentari ma non fu facile: "Iniziai a bere zuppe e mi dicevo 'Non puoi farlo, non puoi fare una dieta'. E' un inferno, mi rende davvero depressa. Il cibo è importante per me. Non potevo andare avanti".



Ma non è l'unica sensazione sgradevole che l'industria dello spettacolo trasmette. "Non si tratta solo di fisico e di quanto sei bella - ha spiegato la Green - In questo mercato dove gli attori si sottopongono a interventi chirurgici e botox si è sempre molto consapevoli della propria età. E' terribile, a Los Angeles mi sento come se arrivassi da un altro pianeta o qualcosa del genere".