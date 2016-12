Il Trento Film Festival festeggia i suoi 60 anni con 120 film freschi come aria di montagna

- La passione per la montagna racchiusa in una pellicola, anzi in 120. E' quello che si potrà "esperire" andando a Trento, in occasione della 60esima edizione del Trento Film Festival. Un'importante occasione, iniziata il 26 aprile (si concluderà il 6 maggio), per festeggiare la montagna, la "pellicola" ma soprattutto la cultura. Durante il festival infatti oltre ai film in concorso, ci sono percorsi "fuori porta" e incontri con importanti intellettuali e scrittori.

Insieme alle 26 opere del Concorso Internazionale tradizionalmente dedicato ai documentari d'autore e ai cortometraggi, che sarà aperto dadel russo Victor Kossakovsky, e a una inaugurazione con il restauro daldi The Great White Silence del 1924 diretto da Herbert Ponting, con le musiche dal vivo di Simon Fisher Turner, è il grande cinema a festeggiare i 60 anni del TrentoFilmfestival, in un'annata che offre un'inusuale abbondanza di lungometraggi perfettamente a loro agio in un evento unico dedicato alla montagna e alle sue storie.Tra periferie urbane e località sciistiche svizzere si svolge il film di apertura(Sister) di Ursula Meier, Orso d'Argento al festival di Berlino 2012 e in uscita nelle sale con, mentre evento speciale di chiusura, in collaborazione condi Udine, sarà l'ultimo lavoro di Johnnie To, uno dei padri e maestri del cinema asiatico, che ha ambientato l'inconsueta commedia romanticatra le nevi dello Yunnan cinese. Si resta in Cina perdi Du Jiayi, spettacolare storia vera di un viaggio in bicicletta tra le maestose vette himalayane, e sugella la presenza asiatica Gaku (Peak: The Rescuers), blockbuster giapponese diretto da Osamu Katayama, tratto dal manga alpinistico di Shin'ichi Ishizuka, pubblicato da De Agostini.Ancor più spettacolarità e adrenalina si troveranno indell'inglese Julian Gilbey, thriller d'azione girato nelle highlands scozzesi in cui il regista stesso ha fatto da controfigura per le scene d'azione in parete, e interpretato dall'australiana Melissa George, già nelle serie. Da un genere all'altro con l'esilarantedel norvegese Endresen Ole, prima commedia sulla millimetrica specialità olimpica invernale del curling, all'animazione digitale per ragazzi con il danesedi Toft Jacobsen Esben, a un esempio del miglior cinema d'autore condi Julia Loktev con la star messicana di casa a Hollywood Gael García Bernal, racconto di un trekking dal finale imprevedibile negli splendidi scenari del Caucaso. Tra gli Eventi fuori concorso, anche il documentario We Need Happiness del maestro russo Aleksandr Sokurov, Leone d'Oro all'ultimacon Faust, che con Alexei Jankowski narra l'incontro fra un misterioso viaggiatore e una donna russa tra le montagne del Kurdistan iracheno.Per saperne di più vai sul sito: http://www.trentofestival.it/