Michael Fassbender, sex symbol col sorriso

Su "Esquire", che gli dedica la copertina, Michael Fassbender appare sorridente, con tanta voglia di giocare con l'acqua. Nel nuovo film "Prometheus", di Ridley Scott, invece sarà algido nei panni di un androide che capisce i sentimenti degli umani e prova a replicarli. L'attore tedesco-irlandese ormai è un nome da cartellone, tanto da esser riuscito a far "scongelare" un film capolavoro come "Hunger" (nelle sale italiane) di Steve McQueen.

Fassbender, nato ad Heidelberg, cresciuto in Irlanda, diplomato attore alla prestigiosa Drama School di Londra, oscilla con grande disinvoltura da film action come "300" e "X Men", "Bastardi senza gloria" di Tarantino, a film d'autore come "A Dangerous Method" di David Cronenberg e "Jane Eyre", oltre a quelli con il video artista inglese McQueen.



Nel futuro di Fassbender ancora un film con Ridley Scott, "The Counselor" con Angelina Jolie, Brad Pitt e Javier Bardem e l'atteso nuovo film con Steve McQueen, "Twelve Years a slave", entrambi previsti sul set nel 2013.



Sarà la terza dura esperienza insieme: dopo le traumatiche prove per interpretare Bobby Sands (è dimagrito 30 kg per diventare in maniera credibile il martire nord irlandese che muore di sciopero della fame in carcere) o il sex addict drogato di sesso per "Shame", nel prossimo l'attore tedesco-irlandese sarà un violento schiavista nella storia ambientata nell'America violenta di metà Ottocento, tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Solomon Northup.