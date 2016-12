MIA, dal 4 al 6 maggio a Milano la più grande fiera italiana dedicata al potere dell'immagine

foto Ufficio stampa 15:07 - "Le fotografie possono essere ricordate più facilmente delle immagini in movimento, perchè sono una precisa fetta di tempo anzichè un flusso. Ogni fotografia è un momento privilegiato, trasformato in un piccolo oggetto che possiamo conservare e rivedere". Così scriveva Susan Sontang sugli "scatti". Dal 4 al 6 maggio Milano diventa centro nevralgico di "questa occasione privilegiata" tra realtà, socialità e arte. Per la sua seconda edizione, al infatti saranno esposte le opere di più di 200 artisti portati nella città lombarda da 268 espositori provenienti da 16 Paesi diversi. Grazie all'evento di Fabio Castelli, quindi, verrà data la possibilità al pubblico di fruire opere "dell'altro mondo" e , se vorrà, anche di comprarle. - "Le fotografie possono essere ricordate più facilmente delle immagini in movimento, perchè sono una precisa fetta di tempo anzichè un flusso. Ogni fotografia è un, trasformato in un piccolo oggetto che possiamo conservare e rivedere". Così scrivevasugli "scatti". Daldiventa centro nevralgico di "questa occasione privilegiata" tra realtà, socialità e arte. Per la sua seconda edizione, al MIA Fair infatti saranno esposte le opere di più di 200 artisti portati nella città lombarda da 268 espositori provenienti da 16 Paesi diversi. Grazie all'evento di Fabio Castelli, quindi, verrà data la possibilità al pubblico di fruire opere "dell'altro mondo" e , se vorrà, anche di comprarle.

Non solo foto. In mostra Daniele Pignatelli, Kinki Texas e Giuliana Cunéaz

Durante MIA, un approfondimento sulla video arte è garantito dalla mostra, curata da Fortunato D’Amico, che presenta, negli spazi ipogei, i lavori di Kinki Texas, artista visionario, Daniele Pignatelli, filmmaker di fama internazionale, Giuliana Cunéaz, una tra le più interessanti videomaker 3D del panorama internazionale. Il percorso espositivo presenta una serie di video-installazioni: un film-dittico di Daniele Pignatelli dal titolo “Filò”, un tentativo di mettere in sincrono il corpo umano con il moto perpetuo del mare; “Stop Disco Mafia” di Kinki Texas, il cui vero nome è Holger Meier; “Waterproof” di Giuliana Cunéaz, video realizzato nel 2011 con animazione 3D. Tele, disegni e frame inediti, tratti da queste opere, consentono al pubblico un'ulteriore lettura delle video proiezioni.



Giorni e Orari: Venerdì 4 maggio dalle 12.00 alle 22.00; sabato 5 maggio dalle 11.00 alle 21.00; domenica 6 maggio dalle 11.00 alle 20.00 Ingresso: Intero, 15 € Pass 2 giorni, 20 € Ridotto (studenti con meno di 26 anni, soci Touring club, tessera FNAC, tessera Mediaworld, Gruppi di 10 persone), 12 € free entry - Bambini fino a 12 anni Prevendita online: www.ticketone.it



E in occasione del MIA



Mostra IERI OGGI MILANO. Fotografie dalle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea La Provincia di Milano/Assessorato alla Cultura e Museo di Fotografia Contemporanea, con il contributo di Regione Lombardia/Istruzione, Formazione e Cultura presenta, dal 16 maggio al 10 giugno 2012, allo Spazio Oberdan di Milano (v.le Vittorio Veneto 2), la mostra IERI OGGI MILANO. Fotografie dalle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea. L’esposizione propone 170 immagini di 27 autori italiani e stranieri, dal secondo Dopoguerra ai giorni nostri, in grado di raccontare la storia sociale, i personaggi, le trasformazioni nel paesaggio della città di Milano. L’iniziativa offre un articolato scenario composto di situazioni diverse capaci di stimolare un’importante riflessione sui grandi mutamenti che hanno cambiato il volto della città, dal punto di vista urbanistico (dalle macerie e le baracche del dopoguerra alle periferie in crescita, le fabbriche, i grandi cantieri contemporanei), socio-economico (la Milano operaia, i giovani, la borghesia), culturale (i personaggi del mondo dell’arte, del design, dell’architettura, del cinema). La mostra è pensata in occasione di MIA - Milan Image Art Fair, con una preview nel Foyer dello Spazio Oberdan nei giorni della fiera (dal 3 al 6 maggio 2012) con immagini di Thomas Struth, Peter Fischli e David Weiss, Olivo Barbieri, Uliano Lucas, Carla Cerati, per sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalla fotografia nella crescita culturale della città di Milano.



Mostra EAT (Emergent Artists Trans-Mediterranean) Dal 3 al 25 maggio la Regione ospita a Palazzo Lombardia (via Galvani, 27 - Milano) la mostra fotografica “EAT - Emergent Artists Trans-Mediterranean”. L'esposizione, frutto della collaborazione tra Museo d'Arte di Tel Aviv, municipalità di Tel Aviv e Regione Lombardia, è organizzata da A.M.A.T.A (Amici Italiani Museo Arte Tel Aviv) e raccoglie diversi lavori di giovani fotografi italiani e israeliani (3-25 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00). Sempre a Palazzo Lombardia, a partire dal 2 maggio, sarà completato l'allestimento della mostra permanente "Museo Verticale - Spazio Photo". Cento scatti tratti dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia saranno collocati lungo gli otto piani delle scale del nucleo N4.