Courtney perde i diritti su immagine di Cobain

15:00 - Courtney Love ha perso i diritti sull'uso delle immagini del marito Kurt Cobain, frontman dei Nirvana morto nel 1994. La cantante si era già dimessa dalla società che gestiva i diritti di Cobain nel 2010. La figlia della coppia, Frances, è subentrata al posto della Love. I rapporti tra i due sono burrascosi ormai da qualche tempo.

A spargere la notizia è stato il sito americano The Fix, che ha sostenuto di possedere alcuni documenti che dimostrerebbero che la Love già nel 2010 aveva accettato di dimettersi come manager dalla End of Music LLC, la società che si occupava di gestire i diritti di Cobain.



Secondo il rapporto, la figlia Frances avrebbe preso il suo posto e la decisione sarebbe arrivata dopo che Courtney Love aveva ottenuto un prestito dal fondo fiduciario della figlia di 2,7 milioni di dollari.



La madre è inoltre stata allontanata dalla ragazza fin dal 2009. In più, sembra che i documenti rivelino che in realtà la Love non ha mai avuto il controllo sulla musica di Cobain, che sarebbe invece totalmente controllata dalla società Primary Wave Music.



La Love aveva recentemente dichiarato di possedere i diritti sulla musica e aveva contestato l'utilizzo del classico dei Nirvana "Smells Like Teen Spirit" nel film dei Muppets accusando di "violentare" l'eredità di Cobain. Courtney l'anno scorso ha firmato un accordo per scrivere un libro di memorie che potesse mettere in chiaro la sua carriera di attrice e cantante, il suo matrimonio con il frontman dei Nirvana e la sue relazioni con le altre star.