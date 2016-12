Scarlett Johansson sulla Walk Of Fame

foto Ap/Lapresse Correlati UNA VERA DIVA DI HOLLYWOOD 12:44 - Anche Scarlett Johansson ha ottenuto una stella sulla Walk Of Fame su Hollywood boulevard. "Mai, mai nei miei 20 anni in questo settore avrei pensato di ricevere questa stella. Ho sempre pensato fosse una possibilità remota", ha detto l'attrice nel corso della cerimonia. Con lei erano presenti il collega Jeremy Renner e la sua famiglia. - Ancheha ottenuto una stella sullasu Hollywood boulevard. "Mai, mai nei miei 20 anni in questo settore avrei pensato di ricevere questa stella. Ho sempre pensato fosse una possibilità remota", ha detto l'attrice nel corso della cerimonia. Con lei erano presenti il collega Jeremy Renner e la sua famiglia.

"Mi è sempre sembrato un riconoscimento fuori portata - ha spiegato emozionata la Johansson - Qualcosa che distingueva le stelle dell'Età d'Oro. E' un riconoscimento che a me, cresciuta a Hollywood con il sogno di un tendone illuminato a Brodway, sembrava impossibile". Durante i ringraziamenti l'attrice ha detto ha detto: "Quando mi è stato detto che avevo ottenuto la stella ho pensato 'ho raggiunto il più alto livello di successo'. Non importa quello che succede di qui in avanti, ho lasciato il mio segno. Sono qui per restare e le generazioni future della mia famiglia potranno venire qui e saranno sempre in grado di trovarmi".



L'attrice ha continuato rivolgendosi alla folla: "E' un dono profondamente, profondamente toccante. Grazie per aver celebrato questo momento della mia vita. Grazie". Le star che ottengono il prezioso riconoscimento sono selezionate da un comitato e se accettano devono versare la somma di 30mila dollari, circa 22mila euro, per le spese.