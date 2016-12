Ke$ha: "Sono la sorellina con la faccia di m****"

sulla copertina diV Magazine mette in mostra il suo lato più patriottico, avvolta nella bandiera americana e con il viso dipinto. Con i suoi eccessi si è fatta notare nel mondo dello showbiz, conquistando anche Britney Spears. La cantante l'ha infatti definita "un'icona vivente dello spirito americano", confessando di ascoltare le sue canzoni per darsi la carica quando corre sul tapis-roulant.

Ke$ha non si sente una stella della musica ma una bambina pestifera (che non si imbarazza a fare la pipì per strada) sempre pronta a portare scompiglio tra le colleghe già affermate: "Ci sono molte popstar nel mondo e io sono la sorellina impertinente, che gira loro intorno con la faccia sporca di m**** e gli anfibi ai piedi perchè non riesco a stare alle regole".



Un caratterino niente male insomma, ma anche se la sua vita è fatta di eccessi e party selvaggi cerca in tutti modi di salvaguardare la sua sfera privata: "Quando mi sono trovata i paparazzi sotto casa ero davvero sconvolta. Vivo notti selvagge, è vero, ma io e i miei amici siamo persone riservate. Siamo pazzi da legare ma non mi vedrete mai inciampare davanti a un night-club".