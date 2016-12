Shakira, che acrobazie a letto!

foto Da video Correlati TRA CANDELE E BAGNI SEXY 08:22 - Un bagno sexy nella vasca, acrobazie su un letto in ferro battuto e candele che bruciano nelle chiese proprio come la passione che Shakira sa mettere in tutte le cose che fa. La cantante colombiana sfodera tutto il suo sex appeal - nuovo taglio di capelli e più magra - nel videoclip dell'ultimo singolo, "Addicted to you", estratto dall'album "Sale el sol". E la popstar, complice la liaison con il calciatore Piquè che l'ha resa più solare, non delude. - Un bagno sexy nella vasca, acrobazie su un letto in ferro battuto e candele che bruciano nelle chiese proprio come la passione chesa mettere in tutte le cose che fa. La cantante colombiana sfodera tutto il suo sex appeal - nuovo taglio di capelli e più magra - nel videoclip dell'ultimo singolo, "", estratto dall'album "". E la popstar, complice la liaison con il calciatoreche l'ha resa più solare, non delude.

Il video girato in un ranch di Valencia, in California, e diretto da Anthony Mandler è caratterizzato dalle mosse "alla Shakira", primi piani sul viso della cantante, e tanto ritmo latino.



Il brano, scritto dalla popostar, cantato in spagnolo (con il ritornello in inglese) ammicca e punta ad accendere l'estate 2012. In realtà Shakira sta già progettando il suo nuovo album che vedrà collaborazioni eccellenti, a partire da LFMAO, Afrojack e Will.I.Am e in cui la dance farà sicuramente da padrone. Mentre entro giugno uscirà il nuovo singolo con Pitbull "Get it started". Insomma, per la cantante è davvero un momento d'oro.