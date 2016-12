J-Lo e Enrique Iglesias, la strana coppia in tour

foto Ap/Lapresse 08:24 - Un grande evento all'insegna della carica latina quello che vede protagonisti Jennifer Lopez ed Enrique Iglesias. Le due star hanno infatti annunciato nei giorni scorsi a Los Angeles il loro ambizioso progetto musicale: un mega tour estivo che toccherà venti città degli Stati Uniti e prenderà il via il prossimo 14 luglio da Montreal. A fianco a loro sul palco anche il duo portoricano di reggaeton "Wisin Y Yandel". - Un grande evento all'insegna della carica latina quello che vede protagonistied. Le due star hanno infatti annunciato nei giorni scorsi a Los Angeles il loro ambizioso progetto musicale: unche toccherà venti città degli Stati Uniti e prenderà il via il prossimo 14 luglio da Montreal. A fianco a loro sul palco anche il duo portoricano di reggaeton "Wisin Y Yandel".

"Credo che sarà un tour che passerà alla storia - ha dichiarato J.Lo - Perchè non so se sia mai successo prima che tutti questi latinos si siano uniti come in una famiglia". I live prevederanno pezzi da solista dei diversi artisti, ma anche collaborazioni: "Ci saranno un sacco di duetti con i "Wisin Y Yandel" - ha precisato Iglesias - e ovviamente anche con Jennifer".



Una nuova avventura per la Lopez, che non rinuncia però ai suoi gemellini di 4 anni, Max e Emme. I piccoli saranno sempre sul bus insieme a me e se poi ci fosse bisogno di aiuto c'è sempre la nonna... come una vera famiglia di latinos.