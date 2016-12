Ferro in tour canta la Carrà e regala il suo cuore

Uno show essenziale basato soprattutto su giochi di luci e laser supportati da uno schermo centrale e altri sei che formano il sipario, due invece sono in movimento sulle passerelle laterali.



Ottimi gli elementi della band che hanno suonato senza sbavature: Davide Tagliapietra - chitarra, Giorgio Secco - chitarra, Luca Scarpa - tastiere, Cristian Rigano - tastiere, Gary Novak - batteria e Reggie Hamilton - basso. "Questo è un tour che affronto con l'entusiasmo di un bambino e l'esperienza degli oltre dieci anni trascorsi sui palcoscenici di tutto il mondo. - spiega Tiziano Ferro - L'idea dello spettacolo nasce dalla voglia di celebrare questo decennio di ricordi attraverso una scaletta dinamica, divertente, all'interno della quale non mancherà nessuno dei singoli che hanno caratterizzato la mia storia". Lo spettacolo è garantito e la maturità di un rinnovato Tiziano Ferro rende il tutto omogeneo e scorrevole.

Tiziano appare in jeans strappati, maglietta nera e giacca di pelle. Il brano di apertura è "L'amore è una cosa semplice", titolo del suo ultimo album, al termine del brano risale sempre dentro al cubo.



Poi riappare per cantare il primo singolo del nuovo album "La differenza tra me e te" e l'ultimo "Hai delle isole negli occhi". E ancora "Troppo buono", pubblico impazzito poi per "Imbranato" e "Indietro" cantati all'unisono. Si torna poi al nuovo album con l'intensa "L'ultima notte al mondo" e sul megaschermo appaiono le montagne del video. La scaletta poi prosegue con "E fuori è buio" e la coinvolgente "Sere nere".



Breve segmento più ritmato con "Stop! dimentica" preceduto da una intro sui megaschermi con un battito del cuore che pulsa (elemento che ritorna ancora una volta). Tiziano ora indossa una giacca di pailletes nere e regala ancora ritmo con "Xverso" e "E Raffaella è mia".



Un video ripercorre la carriera di Tiziano Ferro dai primi successi, alla collaborazione con Mary J. Blige fino all'intervista a Vanity Fair in cui rivelava la sua omosessualità. Si torna alle atmosfere rarefatte con "Il regalo più grande", "Alla mia età" e "Il sole esiste per tutti".



Al centro della scaletta il medley swing/acustico in cui Ferro con cappellino e gilet propone "Tvm"/"Quiero vivir con vos"/"L'olimpiade". Gli ultimi brani sono le ballad "Ed ero contentissimo" e "Ti voglio bene". Si torna alle hit storiche che l'hanno lanciato nel mondo della musica con "Xdono" e "Rosso relativo" infine "Non me lo so spiegare" che precede i bis "Per dirti ciao!", "Ti scatterò una foto" e "La fine".



Tra le prossime date del tour grande attesa per le tre trappe all'Arena di Verona il 10, 12 e 13 maggio. Poi si prosegue per Perugia (15 maggio), due tappe a Genova (19-20 maggio), Zurigo (23 maggio) e Roma allo Stadio Olimpico il 14 luglio.