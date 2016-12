Miley Cyrus diventa "troppo magra"

foto LaPresse Correlati TROPPA DIETA E PALESTRA 16:56 - I paparazzi hanno immortalato Miley Cyrus mentre usciva dalla sua lezione di pilates senza reggiseno. Ma a destare scalpore non è stata l'apparente dimenticanza quanto la sua eccessiva magrezza. L'attrice e cantante americana 19enne frequenta da mesi il corso di ginnastica e inizialmente era sembrata in forma e tonica, ma ultimamente è apparsa un po' troppo dimagrita. - I paparazzi hanno immortalatomentre usciva dalla sua lezione di pilates senza reggiseno. Ma a destare scalpore non è stata l'apparente dimenticanza quanto la sua eccessiva magrezza. L'attrice e cantante americana 19enne frequenta da mesi il corso di ginnastica e inizialmente era sembrata in forma e tonica, ma ultimamente è apparsa un po' troppo dimagrita.

"Miley - spiega Alicia Hunter, esperta di peso e autrice del libro 'The Accidental Diet' - ha probabilmente ridotto drasticamente l'apporto calorico e aumentato gli esercizi brucia grassi. Credo privi il suo corpo di importanti grassi sani e carboidrati. Sarei sorpresa se consumasse più di 1000 calorie al giorno. E' sul punto di diventare pericolosamente magra".



L'esperta ha stimato che la Cyrus è passata da 61 chili a 50 da febbraio a oggi. E in effetti l'attrice è stata stranamente ossessionata dal cibo di recente. Sono stati molti infatti i tweet pubblicati a proposito dei suoi consumi alimentari: "E' a rischio - ha commentato il Dottor Jeff Gardere - a questo punto non penso che possiamo dire in buona fede che si tratti di un disturbo alimentare ma penso che si dovrebbe stare attenti a come si svilupperà".