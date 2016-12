One Direction prendono l'eredità dei Take That

foto Ufficio stampa Correlati OLTRE IL TALENT

I SEGRETI DEL GRUPPO 08:20 - Era dai tempi dei Take That che in Inghilterra non si assisteva a scene di teenager impazzite per una band. One Direction (boyband famosa dopo X Factor Uk nel 2010) sta scalando le classifiche mondiali e sono il primo gruppo britannico di tutti i tempi a debuttare al numero uno delle classifiche americane con l'album d’esordio "Up All Night". In uscita il 29 maggio il loro dvd "Up All Night The Live Tour". - Era dai tempi deiche in Inghilterra non si assisteva a scene di teenager impazzite per una band.(boyband famosa dopo X Factor Uk nel 2010) sta scalando le classifiche mondiali e sono il primo gruppo britannico di tutti i tempi a debuttare al numero uno delle classifiche americane con l'album d’esordio "". In uscita il 29 maggio il loro dvd "".

In tutto il mondo, e grazie in particolare all’utilizzo di piattaforme online come Twitter, Tumblr e Facebook, i fan degli One Direction hanno trasformato la band in un fenomeno globale, ispirando una nuova “1D-mania” e spingendo la musica di Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik in cima alle classifiche. Il gruppo ha accumulato 12 milioni di “followers” su Twitter, oltre 3,6 milioni di seguaci su Facebook e più di 204 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il solo videoclip di “What Makes You Beautiful” ha già raccolto in rete oltre 72 milioni di visualizzazioni.



Il loro album di debutto "Up All Night" è stato un successo in tutto il mondo, entrando al numero uno delle classifiche in 12 Paesi: il disco è stato certificato triplo platino in Irlanda, doppio platino in Australia e nel Regno Unito e platino in Nuova Zelanda, e in appena sei mesi la band ha venduto nel mondo oltre 4,2 milioni di copie. Il singolo di debutto “What Makes You Beautiful”, vincitore di un BRIT Awards, è entrato al numero uno delle charts tanto nel Regno Unito che in Irlanda mentre negli Stati Uniti ha venduto oltre 131.000 copie nella settimana di uscita esordendo al 12mo posto della classifica Digital Songs di Billboard. Il suo debutto al 28mo posto della Billboard Hot 100 ha segnato il più alto ingresso nella chart da parte di un gruppo britannico dai tempi delle Spice Girls (1998).



Nati nel 2010 nell’ambito della versione britannica di X Factor per iniziativa del loro mentore Simon Cowell, gli One Direction sono stati ingaggiati l’anno successivo dall’etichetta di quest’ultimo, Syco Music, e messi sotto contratto negli Stati Uniti in partnership con la Columbia Records. “Non potrei essere più felice per loro - ha commentato Cowell -. E’ un risultato incredibile e se lo meritano. Hanno i migliori fan del mondo”.