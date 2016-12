Violante Placido: "Ho avuto tanti uomini"

foto Olycom Correlati CHE GAMBE!

PROMESSA DEL CINEMA 15:49 - Di uomini ne ha "avuti tanti", ma ogni volta cercava solo se stessa. Per Violante Placido il sesso senza amore non può funzionare, perché - come confessa ad "A" - quando incontra una persona diventa sempre una storia: "Il sesso conta molto, lo vivo come un'esperienza unica. Sentirsi insieme al di là di tutto il frastuono esterno è un momento molto speciale. Se attraverso il sesso non riesco a percepire questa intimità diventa un problema". - Di uomini ne ha "avuti tanti", ma ogni volta cercava solo se stessa. Perilsenza amore non può funzionare, perché - come confessa ad "" - quando incontra una persona diventa sempre una storia: "Il sesso conta molto, lo vivo come un'esperienza unica. Sentirsi insieme al di là di tutto il frastuono esterno è un momento molto speciale. Se attraverso il sesso non riesco a percepire questa intimità diventa un problema".

"Sono dipendente emotivamente ma per natura sono indipendente - racconta l'attrice -. Mi sono sempre messa alla prova ricercando me stessa in uomini diversi. Seguire l'amore è un'illusione, ma ti fa sentire viva. Fin da da piccola mi è sempre piaciuta l'idea dell'amore per sempre. Ma poi ho capito che non è così".



E una storia solo di sesso? "Spesso mi sono detta basta, non fare la romantica, divertiti vivi con leggerezza. Ma non è possibile quando incontro una persona diventa sempre una storia. Quando sei tutto nudo non hai un abito, una forma. Quando ci sono solo due corpi che comunicano attraverso la chimica e il sentimento devi andare in un posto più alto, altrimenti non funziona".



Manterrebbe un uomo? "Sarei pronta ad essere un appoggio per lui, ma ma non per uno che sta lì a farsi mantenere. E uno più giovane? "In genere sto con coetanei, ma non escludo niente, sono stata con uno molto più grande e anche uno più piccolo".