Topolino rende omaggio al papà di Dracula

UN VAMPIRO MOLTO SPECIALE

A 100 anni dalla scomparsa di Bram Stoker, autore del celebre "Dracula", Topolino rende omaggio a questo grande romanzo gotico con la storia "Dracula di Bram Topker". Protagonista della vicenda l'avvocato Jonathan Ratker (Topolino) in partenza per la Transilbarbabietolania, dove dovrà curare l'acquisto di alcuni terreni per conto del misterioso Conte Vlad III della Malacchia (Macchia nera), Dracula per gli amici.

Ma non finisce qui, perché, nel corso della storia, il conte rivela la sua natura di vampiro sui generis: non si nutre di sangue ma di barbabietole rosse e, invece di azzannare al collo le proprie vittime, sussurra al loro orecchio stravaganti e disgustose ricette a base di barbabietole, trasformando i malcapitati in ortaggi. La prima vittima è Clara Lucilla Westerna (Clarabella), che viene piantata nel giardino di famiglia, in attesa che faccia radici.



Riuscirà il dottor Pippo Van Helsing, stralunato esperto di stranezze soprannaturali, a trovare una soluzione per sconfiggere il conte?