Zuzzurro e Gaspare: "La tv oggi? Schifosa"

E' in scena al teatro Manzoni di Milano fino al 21 maggio "La cena dei cretini". L'irresistibile testo comico di Francis Veber viene ripreso da Zuzzurro e Gaspare che lo avevano già portato in teatro nel 2000. "Sembra scritto per noi - dice Andrea Brambilla che è anche regista dello spettacolo -. Come mai non facciamo più tv? Dicono siamo vecchi e non ci vogliono ma in teatro la gente con noi ride e tanto".

Scritta da Veber negli anni Novanta, La cena dei cretini è una delle commedie più famose al mondo, diventata un cult dopo esser approdata al grande schermo nel 1998 per la regia dello stesso Veber (e recentemente ripresa nella versione americana con il titolo A cena con un cretino, regia di Jay Roach).



La trama è semplice ma di grande impatto comico, come si addice alle migliori commedie. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta "cena dei cretini", alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il “cretino” di turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione passando, per così dire, da vittima a carnefice...



Già messa in scena dal duo nel 2000 e poi interrotta per un brutto incidente occorso a Brambilla (Zuzzurro), è stata ripresa da alcuni mesi con grande successo. "Finiamo la tournée a Milano per quest'anno poi la riprenderemo l'anno venturo perché è andata straordinariamente bene - spiega Nino Formicola (Gaspare) -. E' un meccanismo comico assoluto che si adatta perfettamente ai nostri caratteri. Adesso in tanti pensano che per far ridere non basti insultare i politici di turno. Noi lo pensiamo da sempre quindi diciamo che siamo un po' avvantaggiati".



Voi avete spesso messo in scena commedie di origine anglosassone. Qual è la differenza nell'affrontare un testo francese?

Brambilla: La comicità inglese è più fredda, più sottile. Mentre le risate nei testi francesi sono di pancia. Noi riusciamo ad adattarci sia all'una che all'altra ma quella francese ci è sicuramente più affine anche perché sovente i testi inglesi necessitano di essere sforbiciati di alcuni riferimenti e giochi di parole che per il nostro pubblico risultano intraducibili o incomprensibili.



In teatro raccogliete successi da anni mentre in tv non vi si vede più. Come mai?

Formicola: Passiamo la vita a spiegare alla gente perché non siamo in televisione. Non ci siamo perché non ci chiamano, e la gente non ci crede. D'altro canto io sull'"Isola dei famosi" non ci vado per cui o ci chiamano a "Zelig" o a fare gli ospiti o ce ne stiamo a casa.



Quindi non è una vostra scelta per privilegiare la carriera teatrale?

Formicola: Noi non abbiamo mai snobbato la televisione, se lo facessimo saremmo degli scemi e degli ipocriti, visto che ad essa dobbiamo la popolarità. Il problema è che apparteniamo a quella categoria che pensa che farla sia un lavoro. Nel momento in cui, anche per un motivo economico, si pensa che alla tv servano più i volti della strada noi siamo tagliati fuori.



Ma cosa ne pensate della tv attuale?

Brambilla: Qualitativamente credo sia una schifezza e quindi pazienza non esserci. Bisogna cambiare tutte le teste in alto. Fin quando ci saranno dirigenti televisivi che prima facevano i guardiani delle macchine non ci sarà speranza. Manca la qualità e, quindi, la professionalità.



Perciò nessun programma per festeggiare i vostri 35 anni di carriera che cadono quest'anno?

Brambilla: Direi proprio di no. Ma non è un problema, troveremo qualche altra maniera per festeggiare, qualcosa la faremo di sicuro.



Massimo Longoni