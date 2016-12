Rihanna: "Sessualmente insoddisfatta"

foto Facebook Correlati BIKINI ALLA HAWAII

09:38 - Si sente "sessualmente insoddisfatta" e proprio per questo nelle sue canzoni il sesso è un tarlo fisso. Rihanna non ha certo paura di manifestare i suoi sentimenti e le sue emozioni e al "Sun" confessa che mentre scriveva le canzoni del suo ultimo album non aveva un boyfriend così si è lasciata andare alla fantasia. Poi assicura: "Sono un'amante bravissima, a letto sono molto creativa".

Intanto la cantate continuerà la sua carriera cinematografica con un ruolo da cattiva nel prossimo "Fast and Furious". Dopo aver recitato in "Battleship" sembra proprio che sia riuscita ad entrare nel cast del sesto film della serie d'azione.



"Rihanna ha fatto colpo con il suo debutto attoriale in 'Battleship' - riferisce una fonte - gli sceneggiatori pensano che sarà perfetta per il ruolo. Il suo personaggio ha molto mordente e non prende prigionieri, proprio come lei nella vita reale. Per lei è un passo avanti nella scalata e potrebbe portarla a ruoli d'azione maggiori".



La star reciterà al fianco di Paul Walker e Vin Diesel, nella parte, abbastanza prevedibile, una femme fatale.