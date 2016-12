Sfida sexy per gli "Mtv movie awards"

foto Ap/Lapresse Correlati LAWRENCE INCANTA SUL RED CARPET

FOTO ESCLUSIVE PER TGCOM24 09:09 - Si annuncia una sfida tra bellissime agli "Mtv movie awards". Perché a contendersi il titolo come miglior performance femminile ci sono Jennifer Lawrence, Emma Stone, Emma Watson, Rooney Mara e Kristen Wiig. Senza contare il testa a testa (con 8 nomination) tra "Bridesmaids". I due film, infatti, sono in lizza per il titolo più importante della rassegna cinematografica: "Movie of the year". - Si annuncia una sfida tra bellissime agli "". Perché a contendersi il titolo come miglior performance femminile ci sono. Senza contare il testa a testa (con 8 nomination) tra " The hunger games " e lo stuolo di damigelle di "". I due film, infatti, sono in lizza per il titolo più importante della rassegna cinematografica: "Movie of the year".

Una categoria in cui competono anche altre grandi pellicole come "Harry Potter e i Doni della morte-Parte II", "The Help" e "Twilight- Breakng Dawn-Parte I". Mtv ha annunciato le candidature di 12 categorie cinematografiche, di cui 6 inedite.



Tra queste, la categoria "Miglior reietto sullo schermo" e "Miglior torcibudella". Quest'anno, però, nessuno dei protagonisti di "Twilight" viene nominato nella categoria Best performance maschile e femminile, anche se i nomi di Robert Pattinson e Kristen Stewart sono stati nominati per la categoria "Miglior bacio".



Per le donne è una sfida a cinque: con Lawrence ('The hunger games), Wiig ("Bridesmaids"), Stone ("Crazy, stupid, love"), Watson ("Doni della morte II") e Rooney Mara ("La ragazza con il tatuaggio del drago"). Quanto agli uomini, invece, ecco spuntare Hosh Hutcherson ("The Hunger games"), Daniel Radcliffe ("Doni della Morte II"), Joseph Gordon-Levitt ("50/50"), Ryan Gosling ("Drive") e Channing Tatum ("The vow").