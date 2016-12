Ashton Kutcher, bello e dannato sin da bimbo

foto Tgcom24 Correlati L'ATTORE IERI E OGGI 15:28 - Ha iniziato la sua carriera come modello ma il cinema per Ashton Kutcher è stata la conseguenza più naturale. Bello e dannato, da mesi è su tutte le pagine dei giornali di gossip dopo il divorzio eccellente con Demi Moore. D'altronde è un vero playboy: nella sua agenda personalissima risultano storie con attrici come January Jones, Ashley Scott e Brittany Murphy. Senza contare che ha infranto anche il cuore di Rihanna. - Ha iniziato la sua carriera come modello ma il cinema perè stata la conseguenza più naturale. Bello e dannato, da mesi è su tutte le pagine dei giornali di gossip dopo il divorzio eccellente con. D'altronde è un vero playboy: nella sua agenda personalissima risultano storie con attrici come January Jones, Ashley Scott e Brittany Murphy. Senza contare che ha infranto anche il cuore di Rihanna.

La sua passione sono sempre state le donne e i social network, tanto che nel 2009 - con lo pseudonimo "aplusk" - è diventato il primo utente di Twitter ad avere più di un milione di seguaci, battendo persino la Cnn.



Dopo l'ennesima scappatella alla fine del 2011 la moglie Demi Moore lo ha lasciato, non senza conseguenze (è finita in una clinica di riabilitazione per i troppi farmaci ingeriti). Non solo. Ultimamente tra le sue prede annovera anche la pantera del pop Rihanna, che dopo qualche notte di passione non è ancora riuscita a dimenticarlo. Chi sarà la prossima?