Theron: "Dovevo rifarmi il seno prima del 3D"

OCCHI DI GHIACCIO DEL CINEMA 15:45 - Charlize Theron si è pentita di non essersi rifatta il seno dieci anni fa. L'attrice sudafricana lo ha raccontato accettando il premio per i dieci anni di successi nell'industria cinematografica (Distinguished Decade of Achievement in Film) alla convention Cinemacon che si è tenuta al Caesars Palace di Las Vegas: "Avrei dovuto rifarmi il seno prima dell'avvento del 3D".

"Per alcune persone davanti allo schermo io potrei apparire completamente bipolare. Per gli attori presenti in questa platea questo dimostra che razza di stronza fortunata sono" ha detto l'attrice 36enne, scherzando sulla gamma di drammi, commedie e film d'azione in cui ha recitato. "Grazie per avermi dato un'opportunità in un'industria che amo così tanto. - ha continuato - Posso solo dire che se avessi saputo che il 3D sarebbe stato un tale affare, mi sarei fatta quell'intervento al seno dieci anni fa".



Dopo che la platea ha smesso di ridere per lo scherzo della Theron, l'attrice ha continuato ringraziando "ogni regista, produttore, attore, studio con cui ho avuto l'occasione di lavorare. Siamo grandi solo quanto le opportunità che ci vengono date. Non è una strada solitaria e non si viaggia soli, così voglio ringraziare tutti quelli che sono stati matti abbastanza da starmi vicino. E mi farò quell'intervento per voi".