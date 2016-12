Gwyneth Paltrow: "Ho sofferto di depressione"

foto Olycom Correlati I NUDI AL CINEMA 11:04 - Anche le più famose devono fare i conti con le gioie e i dolori della maternità. E' quello che è successo a Gwyneth Paltrow che ha ammesso a US Magazine di aver sofferto di depressione post-partum e che è stato grazie al sostegno del marito Chris Martin (leader dei Coldplay) che è riuscita a superare tutto. - Anche le più famose devono fare i conti con le gioie e i dolori della maternità. E' quello che è successo ache ha ammesso a US Magazine di aver sofferto di depressione post-partum e che è stato grazie al sostegno del marito Chris Martin (leader dei Coldplay) che è riuscita a superare tutto.

Dopo aver partorito suo figlio Moses nell'aprile 2006, Gwyneth Paltrow si chiedeva perché non si sentiva legata a lui tanto quanto alla figlia Apple (che oggi ha 7 anni). "Non riuscivo a capire il perché di questo mio atteggiamento - confessa l'attrice -. Mi sentivo come uno zombie. Mi sentivo molto distaccata da quello che mi circondava".



"Ecco perché ne parlo, perché prendendo consapevolezza del problema ho iniziato ad uscirne - ha spiegato la Paltrow -. Perché non mi sento più come se stessi morendo o in preda alla pazzia".



Secondo gli ultimi studi, una madre su cinque soffre di depressione post-partum. E' successo anche a madri celebri come Brooke Shields, Courteney Cox, Bryce Dallas Howard e Amanda Peet.