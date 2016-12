Eva: "Amo la tranquillità, no anzi..."

foto Ufficio stampa 10:21 - Si intitiola "DuraMadre", il primo disco solista di Eva, voce dei Prozac+ e componente dei Rezophonic. Educata a punk e musica classica, Eva si presenta sulla scena come una voce fuori dal coro nel panorama musicale italiano. "Mi piace osservare le persone e me stessa, raccontarle e attraverso loro raccontare tutti noi", dice la cantante a Tgcom24 e il frutto delle sue osservazioni le ha riversate in dieci brani inediti. - Si intitiola "", il primo disco solista di, voce deie componente dei. Educata a punk e musica classica, Eva si presenta sulla scena come una voce fuori dal coro nel panorama musicale italiano. "Mi piace osservare le persone e me stessa, raccontarle e attraverso loro raccontare tutti noi", dice la cantante a Tgcom24 e il frutto delle sue osservazioni le ha riversate in dieci brani inediti.

Perché intitolare il disco DuraMadre?

Il titolo lo avevo cercato a lungo senza che niente mi convincesse davvero, poi come spesso accade, lui ha trovato me. In quella strana terra di mezzo che segna il confine tra sonno e veglia, questa parola che si insinuava tra le pieghe delle mie divagazioni oniriche, ha subito avuto senso. Parola composta DuraMadre, formata da due termini in forte contrasto tra loro, ma che trovo essere decisamente complementari nell’esprimere concetti quali forza, protezione, educazione, esperienza e crescita. Scoprire la nostra forza, perchè supera la paura, i nostri limiti perchè giungono dopo le vette... sperimentare, crescere, capire, vivere... In fondo di questo parla il mio disco.



“Se si toglie il rischio dalla vita, non resta poi molto” diceva Freud e come canti in Il Giocatore. Tu hai vissuto sempre con la voglia di rischiare?

Immagino di avere una personalità multipla.. Amo la tranquillità, passare inosservata, stare da sola, non mi piace rischiare. Odio la tranquillità, passare inosservata, stare da sola, amo rischiare.



"Mi piace osservare le persone e me stessa, raccontarle e attraverso loro raccontare tutti noi", cosa hai notato in questi ultimi tempi nelle persone?

Bella domanda, quanto spazio ho? Non voglio generalizzare su questo argomento, finirei per elencare i soliti luoghi comuni, invece il bello delle persone e che ti sorprendono. Indipendentemente dal momento storico che stiamo vivendo, quello che più mi colpisce è l’aspetto personale ed intimo che leggo nelle facce e nei comportamenti, sono i metadati che viaggiano a livello subliminale a colpirmi. Te li trovi li davanti e portano con se un bagaglio di realtà spesso opposte alle tue, è come viaggiare restando fermi!



Com'è stato collaborare con Max Zanotti?

Lavorare con Max è stato facile e stimolante, ci siamo trovati praticamente sempre in sintonia, ad eccezione di alcune scelte di arrangiamento che tra noi sono oramai leggenda per le discussioni roventi che hanno scatenato. Non abbiamo regalato niente!



Cosa ti ha insegnato l'esperienza con i Prozac+?

La forza di un’idea.



Perché la scelta di fare anche la dj?

Non la chiamerei “scelta” essere sollevata su una consolle, con il monito “non svuotare la pista”! Scherzi a parte, sono una persona curiosa e ho bisogno di stimoli sempre nuovi, mi piace imparare, sperimentare e provarmi in ambiti diversi e se vi fidate, devo dire che non sono niente male come Selecter e DJ.

Andrea Conti