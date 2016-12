Cole: "Harry vuoi essere il mio toy-boy?"

foto Gq Correlati SENSUALE PER "GQ"

SELVAGGIA SUL SET 12:00 - Scollature mozzafiato e sguardo magnetico per la popstar britannica Cheryl Cole, cover girl dell'edizione inglese di "GQ". Che voglia far capitolare il principino Harry? La cantante ha infatti amesso di avere un debole per il rampollo reale: "Penso che lui sia fantastico e credo proprio che potrei conquistarlo perchè non è immune agli sbagli. Ma penso che in questo tipo di relazione lui sarebbe il mio toy-boy". - Scollature mozzafiato e sguardo magnetico per la popstar britannica, cover girl dell'edizione inglese di "". Che voglia far capitolare il principino Harry? La cantante ha infatti amesso di avere un debole per il rampollo reale: "Penso che lui sia fantastico e credo proprio che potrei conquistarlo perchè non è immune agli sbagli. Ma penso che in questo tipo di relazione lui sarebbe il mio toy-boy".

Cheryl, il cui terzo album "A milion Lights" uscirà il 18 giugno - ammette di essere alla ricerca dell'uomo gusto, con cui mettere su famiglia. "Adoro i bambini, ne sono ossessionata. ho già pensato alla lista dei nomi: mi piace molto Alfie per un maschietto. So che sono nata sulla Terra per questo, per diventare madre".



Per ora, però, la popstar inglese è ancora alla ricerca della persona giusta, con cui condividere la vita... e il letto: "Sono una donna e il sesso mi piace".