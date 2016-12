Surina: "Non mi vedrete più nuda"

foto Max Correlati IRRESISTIBILE SU "MAX" 09:28 - E' tornata sul luogo del delitto, ma stavolta giura che non la vedremo più nuda. Giorgia Surina, dopo le foto senza veli del 2005, torna a posare per "Max" ed è sempre irresistibile. Giornalista in "Somewhere" di Sofia Coppola, lanciata nelle fiction italiane poliziesche, un passato da Vj, l'attrice promette: "Non farò mai foto con carote in bocca vestita da coniglietta...". - E' tornata sul luogo del delitto, ma stavolta giura che non la vedremo più nuda., dopo le foto senza veli del 2005, torna a posare per "" ed è sempre irresistibile. Giornalista in "Somewhere" di Sofia Coppola, lanciata nelle fiction italiane poliziesche, un passato da Vj, l'attrice promette: "Non farò mai foto con carote in bocca vestita da coniglietta...".

"La fotografia è un'arte, da onorare con qualcosa di bello, per esempio un corpo bello - racconta Giorgia - certo, sì, anche il mio. Se riguardo quelle foto mi fanno tenerezza, è stato un bel gioco. Sono completamente nuda, ma non sono volgare. Comunque non farò mai un servizio fotografico con carote in bocca o vestita da coniglietta, quelle sì sono foto gratuite".



Mai sentita privilegiata a Mtv per la storia d'amore con Antonio Campo Dall’Orto (il direttore di rete)? "Nessuno mi ha mai rinfacciato apertamente di essere stata agevolata da questa storia. Se no, mi avrebbe sentito".



I problemi della notorietà, tra stalker e i giudizi della gente: "E' cominciata con degli scherzi telefonici... incredibile. Non è stato facile, è durata tre anni lunghissimi ma ho deciso di non limitare in nessun modo i miei movimenti. Non sono diffidente né verso gli uomini, né verso le persone in generale. Ma so che ogni giorno accetto di presentarmi nuda e disarmata, potenziale bersaglio del loro giudizio".