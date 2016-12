Lady Gaga: "Il mio live è solo per maggiorenni"

foto Ap/Lapresse Correlati L'INIZIO DELLO SHOW

COME UNA DIVA IN CINA 09:24 - Un enorme castello, ingresso trionfale su un cavallo, tanti successi e irriverente come sempre. Lady Gaga ha stregato i 45mila fan presenti al Jamsil Sports Complex Stadium di Seoul, in Corea del Sud. Un pubblico di soli maggiorenni come le autorità hanno imposto: "Farò un live solo per maggiorenni", ha detto la cantante. Tanti cambi d'abito e scene spettacolari per un tour che toccherà Hong Kong, Giappone, Singapore e Australia.

Nonostante l'opposizione forte dei movimenti cattolici in Corea, Lady Gaga ha radunato 45mila persone allo stadio. La stampa locale ha riferito che è stato il concerto più affollato che si sia mai visto dai tempi di Michael Jackson che si esibì nel 1996.



La cantante 26enne è uscita dal castello di ispirazione gotica a bordo di un cavallo meccanico e vestita come una guerriera sulle note di "Highway Unicorn". Poi ha salutato tutti i presenti ma affrontando il tema del divieto ai minorenni per il suo show: "Mi è stato detto il governo ha deciso che il mio spettacolo è adatto solo a chi ha più di 18 anni. Quindi state sicuri che farò un concerto solo per maggiorenni".



Tra i momenti più interessanti dello spettacolo l'artista che canta in un tritacarne gigante il brano "Americano" e per l'apertura di "Born This Way" ha ricreato la stessa ambientazione del videoclip, dando vita a una nuova razza di esseri umani. Tanti i cambi d'abito, due in soli 30 minuti di spettacolo. In scaletta non sono mancati i brani di successo come "Just Dance" e "Bad Romance". Durante l'esecuzione di "Heavy Metal Lover", Lady Gaga è salita su una moto. "Ho dimenticato le parole, sono così emozionata", ha confessato durante la ballad "Hair".



Infine la popstar ha lanciato un messaggio importante di tolleranza e coraggio: "Non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete, siate liberi quando prendete una decisione. Respirate amore e compassione".



SCALETTA CONCERTO SEOUL: 1. Highway unicorn (Road to love) 2. Government hooker 3. Born this way 4. bloody mary 5. bad romance - SPEECH - 6. Fashion of his love 7. The queen 8. Just dance 9. Love game 10. Telephone 12 Just dance 13. Heavy metal lover 14. Bad kids 15. Hair 16. You and I 17. Electric chapel 18. Americano 19. Judas 20. Poker face 21. Scheiße 22. The edge of glory 23. Marry the night