Afterhours, indipendenti da hit parade

foto Facebook 14:59 - Al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana c'è "Sapessi dire no" di Biagio Antonacci che scalza Vasco Rossi che scivola al terzo con "L'altra metà del cielo". Altra new entry la band Afterhours che con "Padania", una produzione indipendente firmata Artist First, irrompe al secondo posto. "MDNA" di Madonna è al quarto. Quinta Adele che con "21" è alla 65esima settimana di permanenza in classifica. - Al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana c'èche scalzache scivola al terzo con. Altra new entry la bandche con "", una produzione indipendente firmata Artist First, irrompe al secondo posto. "è al quarto. Quintache con "" è alla 65esima settimana di permanenza in classifica.

Resta al sesto posto "Making Mirrors" del fenomeno Gotye. Guadagna sue posizioni "Up all night" della band amatissima dai ragazzini One Direction, ora settima. Per "L'amore è una cosa semplice" di Tiziano Ferro nessun cambiamento: è ancora ottavo. Scivola, invece, dal quinto al nono gradino la raccolta di Lucio Dalla "12000 Lune". Chiude la classifica lo stesso album della scorsa settimana: "Wrecking Ball" di Bruce Springsteen.