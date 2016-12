Tom Cruise torna con "Top Gun"

foto Ufficio stampa 10:44 - Tom Cruise aveva accennato alla possibilità di un sequel, adesso dalla Paramount arriva la conferma: dopo 26 anni si girerà il seguito del film cult "Top Gun". Il mitico tenente dell'aeronautica "Maverick" torna e a vestirne i panni sarà sempre lui, l'attore hollywodiano che ha conosciuto la grande popolarità grazie al fortunato film di Tony Scott dell'86. aveva accennato alla possibilità di un, adesso dallaarriva la: dopo 26 anni si girerà il seguito del film cult "". Il mitico tenente dell'aeronautica "" torna e a vestirne i panni sarà sempre lui, l'attore hollywodiano che ha conosciuto la grande popolarità grazie al fortunato film didell'86.

Uno dei boss della casa cinematografica, Adam Goodman, ha infatti confermato che Cruise già a settembre indosserrà la giacca di volo: "Stiamo lavorando tutti inisieme, abbiamo assunto Peter Craig per scrivere la sceneggiatura e la regia sarà sempre affidata a Scott".



Tom torna dunque a rimettersi in gioco, tuffandosi nel passato. D'altronde solo dopo "Top Gun", l'attore raggiunse il successo internazionale e divenne anche una star per le ragazzine di tutto il mondo. Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile.