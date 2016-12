Alla ricerca dell'erotismo e della tenerezza

foto Ufficio stampa Correlati ALLA RICERCA DI EROS E BELLEZZA 10:03 - Prosegue fino al 3 maggio la mostra personale di Riccardo Mannelli, "Appunti per la ricostruzione della bellezza", alla Galleria Gagliardi di San Gimignano (Siena). "Ci siamo ridotti a carne macellata e ci siamo mangiati" recita la frase portante della mostra che propone dieci nuovi dipinti dell'artista tra corpi nudi e rappresentazione della tenerezza. - Prosegue fino al 3 maggio la mostra personale di, alla Galleria Gagliardi di San Gimignano (Siena). "Ci siamo ridotti a carne macellata e ci siamo mangiati" recita la frase portante della mostra che propone dieci nuovi dipinti dell'artista tra corpi nudi e rappresentazione della tenerezza.

La prima serie, “Hasta mañana mi amor”, si concentra sui gesti di affetto e le tenerezze di amanti ritratti nella loro intimità di coppia, colti nel momento in cui si scambiano l’augurio di rivedersi l’indomani al loro risveglio.



La seconda serie, “blues”, sono singoli ritratti femminili colti in momenti di abbandono riflessivo, immersi nel loro mistero; stati d’animo apparentemente imperscrutabili e “irraccontabili” che trovano lo sbocco comunicativo solo grazie alla loro sfacciata sincerità, come un blues, appunto.



In questa sua mostra personale Riccardo Mannelli lancia un messaggio: tutti abbiamo il forte bisogno interiore di ritrovare il senso del Bello: Bellezza come Armonia, Equilibrio, percezione di emozioni sottili.



INFORMAZIONI Mostra personale di Solo exhibition of Riccardo Mannelli Arte Contemporanea Galleria Gagliardi Via San Giovanni, 57 San Gimignano (SI) Infotel. 0577.942196 www.galleriagagliardi.com