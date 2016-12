Rihanna si trasforma in geisha per i Coldplay

foto Da video Correlati DALLE BARBADOS AL GIAPPONE 09:32 - Per ora è solo una anticipazione del video ufficiale che uscirà il prossimo mese ma ancora una volta Rihanna riesce a catalizzare su di sé l'attenzione. E' uscito il Rete il teaser di "Princess of China" il nuovo singolo dei Codlplay in duetto con Rihanna, tratto dall'album "Mylo Xyloto". Per ora nelle sequenze appare solo la cantante vestita come una geisha con un lungo abito nero di pelle con spalle scoperte e lunghissime unghie dorate. - Per ora è solo una anticipazione del video ufficiale che uscirà il prossimo mese ma ancora una voltariesce a catalizzare su di sé l'attenzione. E' uscito il Rete il teaser diil nuovo singolo deiin duetto con Rihanna, tratto dall'album. Per ora nelle sequenze appare solo la cantante vestita come una geisha con un lungo abito nero di pelle con spalle scoperte e lunghissime unghie dorate.

Trucco pesante e sguardo dritto verso la telecamera. Rihanna è conturbante e allo stesso tempo misteriosa anche quando alle sue spalle all'improvviso appaiono milla braccia come per trasformarsi nella dea Kali e trasportare l'immaginario nella lontana India.



Poi un cambio d'abito con un kimono viola e rosso mentre la cantante si cimenta con le tradizionali movenze giapponesi, maneggiando sciarpe di seta.



Il cantante dei Coldplay Chris Martin è pazzo della collega: "Mi piace moltissimo il suo intervento nel brano. Quando le abbiamo proposto la canzone e lei ha accettato non ci abbiamo pensato su due secondi e ci siamo messi a lavoro per abbattere i confini che ancora esistono nel mondo della musica".