Pfeiffer: "I vampiri sono davvero sexy"

foto Ap/Lapresse Correlati SEMPRE ELEGANTE 10:29 - Il modo migliore per entrare nelle grazie di Michelle Pfeiffer? Essere una creatura delle tenebre assetata di sangue. "I vampiri sono sempre stati, e continuano ad essere, davvero sexy per me. Non so perchè." ha infatti dichiarato l'attrice, che sembra essere rimasta "contagiata" dal loro morso. Sarà infatti un'intrigante succhia-sangue per "Dark Shadow", l'ultimo film di Tim Burton, dove reciterà a fianco di Johnny Depp. - Il modo migliore per entrare nelle grazie di? Essere una creatura delle tenebre assetata di sangue. "sempre stati, e continuano ad essere, davveroper me. Non so perchè." ha infatti dichiarato l'attrice, che sembra essere rimasta "contagiata" dal loro morso. Sarà infatti un'intrigante succhia-sangue per "", l'ultimo film di, dove reciterà a fianco di Johnny Depp.

La Pfeiffer ha ammesso di essere stato una grande fan della soap opera da cui il film è tratto, "Dark Shadow", andata in onda in America dal 1966 al 1971. "Quando ero una ragazzina, verso gli 8 anni, cercavo qualcosa che mi spaventasse - ha dichiarato l'attrice - "Dark Shadow" era un piccolo incubo, un tabù da infrangere, misterioso e sexy allo stesso tempo. Era piuttosto audace per essere un programma tv del pomeriggio".



"Posso dire che in tutta la mia carriera saranno state 2 o 3 le volte che ho chiamato io stessa il regista del film. Ma Tim (Burton ndr) è stato molto carino con me, mi sono sentita subito a mio agio con lui. In fondo abbiamo lo stesso background, siamo cresciuti in ambienti simili e visto gli stessi show televisivi da bambini". Nel cast del film - in uscita negli Stati Uniti il prossimo maggio - anche Johnny Depp, l'attore-feticcio di Tim Burton.