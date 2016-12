"Prometeo" e "Baccanti", prove a Siracusa

foto M.L. Aureli Correlati GIORNI DI PROVE 18:43 - In questi giorni si stanno tenendo le prove del XLVIII Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Greco di Siracusa. Dall'11 maggio al 30 giugno in scena "Prometeo" e "Baccanti", il lunedì spazio alla commedia "Uccelli" di Aristofane. Partecipano alle tragedie la Martha Ghaham Dance Company, Giorgio Albertazzi nel ruolo di Dioniso, Massimo Popolizio è Prometeo e con loro tutti gli attori dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. - In questi giorni si stanno tenendo le prove delal Teatro Greco di Siracusa. Dall'11 maggio al 30 giugno in scenae ", il lunedì spazio alla commediadi Aristofane. Partecipano alle tragedie lanel ruolo di Dioniso,è Prometeo e con loro tutti gli attori dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico.

Un calendario fitto di appuntamenti con il mondo del teatro nel magico scenario dell'antica cavea, dove quest'anno la tradizione, eminenti grecisti come Guido Paduano (Prometeo) e Giorgio Ieranò (Baccanti) e Alessandro Grilli (Uccelli), si incontrano e si confrontano sulla scena con il modernismo di Rem Koolhaas. L'architetto olandese (e i suoi collaboratori Barbara Materia, Francesco Moncada, Ippolito Pestellini e Miguel Taborda) per il Teatro Greco di Siracusa hanno immaginato e progettato una struttura che reinterpreta lo spazio attraverso l'inserimento di tre parti distinte e connesse allo stesso tempo, una macchina centrale con scalinata, un anello lungo l'intero diazoma che prosegue in tutta l'area della skené e una zattera centrale.



La scena unica per tutti e tre gli spettacoli, utilizza materiali come compensato marino, vernice protettiva trasparente opaca e pedane rivestite di metallo dorato. Rem Koolhaas, architetto e progettista dedito alle sperimentazioni di nuovi linguaggi visivi e architettonici, anche in questo caso si distingue per una proposta di grande impatto visivo. Gli altri attori sono Mauro Avogadro, Gaia Aprea, Daniela Giovanetti, Rocco Castrocielo, Sergio Mancinelli.