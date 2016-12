"I prof mi guardano storto ma sono carini"

foto Ufficio stampa Correlati I SEGRETI DEL DIARIO

12:03 - Archiviata la vittoria a Sanremo, Alessandro Casillo è tornato a scuola, gioca a calcio e gira l'Italia per incontrare i fan. E' uscito il diario "E' vero - Da Io Canto a Sanremo - Appunti, Emozioni, Immagini, Momenti". Un ritratto dove si scopre che soffre la macchina, viene rimproverato dal manager con schiaffi sul ciuffo e che "i prof mi guardano storto ma sono sempre carini con me", dice a Tgcom24. Previsto per l'autunno il nuovo album.

Un diario di viaggio speciale in cui Alessandro Casillo racconta la sua vita privata. E si scopre che è un ragazzo come tanti altri che si sveglia, prende l'autobus, il tram, la metro e poi raggiunge scuola. "Dopo la vittoria di Sanremo i prof mi guardano più storto di prima - confessa -. Non tutti chiaramente. Ma diciamo che c'è chi non ha apprezzato il fatto che mi sia assentato durante il Festival per una settimana. Comunque, scherzi a parte, sono stati tutti carini e gentili al mio ritorno. Siamo alla fine dell'anno e sto studiando veramente come un matto".



E non solo. Perché c'è un disco ("E' vero") da promuovere e ora anche un libro: "Sto facendo incontri e firmo autografi ai fan in tutta Italia. E sono contento ogni volta di incontrare tantissima gente".



Ma la grande passione di Alessandro, dopo la musica è il calcio. Infatti fa parte dell'Assago Calcio: "Continuo ad allenarmi - rivela - e farò parte della Nazionale Italiana Cantanti tra poco. Per me questo sport è come fosse una valvola di sfogo".



Quando non gioca a calcio Alessandro scherzosamente inizia a lamentarsi, dare spintoni: "Come quando sono in viaggio in macchina, divento impaziente e comincio a torturare le orecchie del mio manager (Gabriele Parisi, ndr) e della mia addetta stampa Lisa con 'Quando arriviamo?'". E quando la pazienza finisce ecco che arrivano gli schiaffetti sul ciuffo, rigorosamente autorizzati dal padre.



Per un soffio non ha vinto l'edizione di quest'anno di "Io Canto" dove ha trionfato Arianna Cleri sua grande amica: "Ci sentiamo al telefono almeno una volta a settimana, in realtà non parliamo di musica anche se ci piacerebbe far qualcosa assieme. Ci confrontiamo parlando di quello che facciamo durante il giorno. Quando viene a Milano usciamo spesso".



Infine il futuro: "Stiamo lavorando al nuovo album che dovrebbe uscire prossimamente, in autunno forse. Per la prima volta sto iniziando a scrivere qualcosa di mio pugno. Vediamo come andrà...".

Andrea Conti