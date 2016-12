Streisand: "A 70 anni orgogliosa del mio naso"

foto Ap/Lapresse Correlati UN COMPLEANNO SPECIALE 12:57 - Barbra Streisand festeggia i suoi primi 70 anni. Artista completa dalla musica al cinema ha venduto 71 milioni di dischi, vinto 2 premi Oscar, 9 Grammy Awards nella musica, 6 Emmy Awards per i suoi successi in tv e un Tony Award per il teatro. Il carattere non manca: "Sono orgogliosa di essere arrivata a Hollywood senza essermi fatta ridurre il naso, senza essermi fatta gonfiare le tette e senza cambiare il mio nome: è stato gratificante". festeggia i suoi primi 70 anni. Artista completa dalla musica al cinema ha venduto 71 milioni di dischi, vinto 2 premi Oscar, 9 Grammy Awards nella musica, 6 Emmy Awards per i suoi successi in tv e un Tony Award per il teatro. Il carattere non manca: "Sono orgogliosa di essere arrivata a Hollywood senza essermi fatta ridurre il naso, senza essermi fatta gonfiare le tette e senza cambiare il mio nome: è stato gratificante".

La sua forte personalità ("Sono una donna semplice e complessa, generosa ed egoista, per nulla attraente e bellissima, pigra e attivissima") ha conquistato il cuore di bellissimi come Robert Redford, Omar Sharif, Kris Kristofferson, Nick Nolte, Jeff Brigdes e James Brolin, con il quale è sposata da 14 anni. Dal precedente matrimonio con Elliott Gould ha avuto un figlio.



Dichiaratamente del partito Democratico, amica intima di Bill Clinton e sostenitrice di Al Gore e dell'attuale presidente Barak Obama, è una delle più famose icone gay fin dai tempi in cui, nel lontano 1960, si esibiva al The Lion, celebre locale gay del Greenwich Village, a New York.



Nata il 24 aprile del 1942, Barbra Streisand ha recitato in film di successo come "Funny Girl", "Come Eravamo", "Hello Dolly" e, più recentemente, "Mi presenti i tuoi?". Infine ha diretto tre film "Yentl", "L'amore ha due facce" e l'acclamato "Il principe delle maree".