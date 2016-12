Da Vinci: "Così Ornella Vanoni mi ha detto sì"

foto Ufficio stampa 11:56 - Anticipato dal primo singolo "Fin dove c'è vita", esce "E' così che gira il mondo" il nuovo disco di Sal Da Vinci. Composto da 15 brani inediti, l'album contiene due duetti, uno con Ornella Vanoni e uno con la cantante brasiliana Ana Carolina, e un brano con la partecipazione del chitarrista Maurizio Solieri. "Ho inviato un brano alla Vanoni e mi ha risposto subito", rivela a Tgcom24. - Anticipato dal primo singolo ", esceil nuovo disco di. Composto da 15 brani inediti, l'album contiene due duetti, uno cone uno con la cantante brasiliana, e un brano con la partecipazione del chitarrista. "Ho inviato un brano alla Vanoni e mi ha risposto subito", rivela

"E' così che gira il mondo" è prima di tutto un viaggio che parte da un bisogno di raccontare la vita e l'amore, negli aspetti facili e in quelli difficili, che pure sono occasione di crescita e rinascita. - racconta Sal - Nel disco l’amore è presente in tutte le sue sfaccettature: dalla scoperta all'abbandono, dall'emozione del primo incontro alla nostalgia del ricordo, dall’amore di coppia sino all’amore universale, l'amore per la vita, l'amore per la nostra essenza e le nostre radici, l'amore per le differenze, l'amore per gli ultimi, e spero che passi il messaggio di speranza e di positività che nel disco è contenuto. Ringrazio Pasquale Panella e Vincenzo Incenzo che, collaborando con me, hanno dato alle canzoni una veste preziosa".



Com'è nato l'incontro con Ornella Vanoni?

Nutro da sempre un’enorme stima per la Signora della Canzone Italiana, e avevo deciso di farle ascoltare qualcosa del mio disco. Poi però ho sentito la voglia irrefrenabile di scrivere qualcosa di nuovo da zero, solo per lei. Ero a casa di Vincenzo Incenzo, seduto al pianoforte, a lavorare su altri brani; ho acceso il registratore e ho iniziato a cantare su un armonia che si componeva da sola, "senza un motivo", sotto le mie mani. E' nata così la melodia per Ornella, e Vincenzo, a braccio, ha iniziato a scrivere delle parole, immaginando un incontro, un appuntamento col destino....nel giro di un'ora il brano era fatto....l'ho subito inviato a Ornella, e potete immaginare l'emozione quando lei mi ha inviato entusiasta la sua interpretazione.



E il duetto con Ana Carolina?

Ero ad una festa in Brasile, nei giorni in cui stavo girando il video di "Fin dove c'è vita". Tra gli invitati c'era anche lei, insieme a molti altri artisti e musicisti. In quell'occasione mi chiesero di suonare alcuni brani al pianofore, classici napoletani e miei brani. Ana Carolina rimase colpita e mi invitò il giorno dopo a casa sua perchè le facessi ascoltare qualcosa del disco a cui stavo lavorando. "Cose" in particolare l'ha emozionata a tal punto che mi chiese se poteva tradurla in portoghese ed inciderla. Potevo mai dire di no? Così è nato il duetto!



Cosa ti ha colpito del Brasile dove hai girato il video?

Sicuramente il contatto con la gente e i bambini delle favelas, dove abbiamo girato per la maggior parte il video, mi ha lasciato addosso un sapore fortissimo, che porto ancora con me. Nei volti di quelle persone si percepisce una grande energia, i loro sorrisi mi hanno trasmesso delle grandi sensazioni, e il Brasile mi è sembrato la terra più adatta per veicolare il messaggio di amore e di condivisione contenuto in “Fin dove c’è vita”. Quelli sono dei luoghi meravigliosi e ho percepito come un’asse tra il Brasile e l’Italia, il Mediterraneo, in fondo abitiamo tutti sotto lo stesso cielo...Il Brasile come Napoli!



Cosa dobbiamo aspettarci dallo spettacolo “E' "Così che giro il mondo"?

Sarà una grande sorpresa, una serata di musica e teatro, in linea con tutto il significato del disco. Ci saranno delle bellissime coreografie e ovviamente tante canzoni. Appuntamento il 4 e il 5 maggio al Teatro Sistina di Roma e l’11 maggio al Teatro Smeraldo di Milano.



Infine qual è il tuo ricordo del terzo posto a Sanremo del 2009?

Non può che essere un ricordo bellissimo, anche se quelli di Sanremo sono sempre dei giorni confusi e pieni di impegni. E' come un sogno, che quando ti svegli, ti chiedi se sia o meno accaduto davvero. Ricordo quelle serate come dei momenti magici, anche se la magia era cominciata quando ho saputo che sarei andato a Sanremo. Già salire su quel palco è stata una vittoria, arrivare tra i primi tre poi...

Andrea Conti