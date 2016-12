Kylie Minogue sexy in short

foto Olycom Correlati PER LE STRADE DI LONDRA 11:15 - Short, stivaletti neri, giacca di pelle (con un cuore) versione centauro. Kylie Minogue seduce per le vie di Londra con un look aggressivo. La cantante, infatti, sta registrando il nuovo video all'Old Compton Street a Soho. Una clip misteriosa, visto che la popstar ha solo rivelato che nel 2012 pubblicherà un Greatest Hits con le versioni orchestrali dei suoi più grandi successi. - Short, stivaletti neri, giacca di pelle (con un cuore) versione centauro.seduce per le vie di Londra con un look aggressivo. La cantante, infatti, sta registrando ilall'Old Compton Street a Soho. Una clip misteriosa, visto che la popstar ha solo rivelato che nel 2012 pubblicherà un Greatest Hits con le versioni orchestrali dei suoi più grandi successi.

Il 2012 per Kylie sarà un anno d'oro, che la vedrà impegnata su più campi. La popstar australiana infatti festeggia i 25 anni di carriera con il "K25 project", di cui fanno parte una serie di concerti intimi riservati a un pubblico di pochissimi eletti.



Non solo. La Minogue sarà anche l'ambasciatrice dei giochi olimpici a Londra e porterà la torcia assieme a Will Smith.