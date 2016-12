Zac Efron verso Cannes: "Mi metto a nudo"

foto Ap/Lapresse Correlati SUPERSTAR SUL RED CARPET 10:43 - Da "High School Musical" al Festival di Cannes (16-27 maggio) al fianco di Nicole Kidman. Zac Efron a soli 24 anni entra nell'Olimpo di Hollywood. "Ora mi metto a nudo - ha dichiarato l'idolo delle teenager -. Mostro un lato di me completamente differente. Posso fare commedie e musical ma sono anche un attore drammatico". Mentre sbarca nelle sale il 25 aprile con "Ho cercato il tuo nome" sarà sulla Croisette con "The Paperboy" di Lee Daniels. - Da "" al(16-27 maggio) al fianco dia soli 24 anni entra nell'Olimpo di Hollywood. "Ora mi metto a nudo - ha dichiarato l'idolo delle teenager -. Mostro un lato di me completamente differente. Posso fare commedie e musical ma sono anche un attore drammatico". Mentre sbarca nelle sale il 25 aprile con "" sarà sulla Croisette con" di Lee Daniels.

Fotografi impazziti a Los Angeles per la Premiere di "Ho cercato il tuo nome", tratto dall'omonimo bestseller di Nicholas Sparks, dove Efron interpreta Logan, giovane reduce di ritorno da tre missioni in Iraq, deciso a rintracciare la misteriosa donna bionda ritratta in una foto che ha trovato in mezzo alle macerie dopo un conflitto a fuoco. Un'immagine che secondo lui, in quei giorni di agguati e battaglie, gli ha fatto da amuleto. Grazie a un faro presente nella foto, Logan riesce a ritrovare la donna: si chiama Beth (Taylor Schilling), è mamma di un bambino di sette anni, da poco divorziata da un uomo che non si è rassegnato e gestisce con la nonna (Blythe Danner) una pensione per cani. Lentamente il marine si innamora e si fa coinvolgere nella vita e nei problemi della ragazza (non mancano le scene d'amore), ma non trova il coraggio di dirgli il motivo per cui si sono incontrati.



Poi sarà la volta di Cannes con "The Paperboy" in cui Efron interpreta un reporter che riesamina il caso di un uomo finito nel braccio della morte. "E' un film che stupirà - ha detto Zac -. E' drammatico e tratta temi importanti ma c'è anche una linea di commedia. Lee Daniels è un genio e le performance di Nicole, Matthew McConaughey e John Cusack sono straordinarie".



Infine Zac sarà anche fra i protagonisti del nuovo film, ancora senza un titolo definitivo, di uno dei maggiori talenti del nuovo cinema americano, Ramin Bahrani, già premiato a Venezia. La pellicola, che ha nel cast anche Dennis Quaid e Heather Graham raccontera' la storia di un imprenditore agricolo che pensa sempre piu' ad espandersi entrando in conflitto con i suoi figli. "E' una storia padre - figlio su una famiglia di contadini nel Midwest che cercano di farcela nel mondo di oggi. Si parla dei loro sforzi e dei loro problemi", ha anticipato l'attore.