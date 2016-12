Robin Gibb dei Bee Gees si è svegliato dal coma

foto Olycom Correlati UNA LUNGA LOTTA 09:59 - Robin Gibb, uno dei fondatori del gruppo dei Bee Gees, è uscito dal coma mentre nella sua stanza di ospedale venivano suonate le canzoni del suo ultimo album "The Titanic Requiem". Lo ha rivelato il figlio Robin-John. L'artista soffre di cancro al colon e al fegato. , uno dei fondatori del gruppo dei, è uscito dal coma mentre nella sua stanza di ospedale venivano suonate le canzoni del suo ultimo album. Lo ha rivelato il figlio Robin-John. L'artista soffre di cancro al colon e al fegato.

"Si è svegliato mentre stavamo suonando una canzone del Titanic Requiem che che avevamo scritto", ha precisato Robin-John Gibb.



Il cantante, 62 anni, era caduto in coma qualche giorno fa in seguito a una polmonite. I medici gli avevano dato meno del 10% di possibilità di salvarsi la vita.



La sua famiglia, riunita al suo capezzale, dopo avere suonato varie canzoni dei Bee Gees, ha notato che Gibb provava a muovere le labbra cercando le parole dei successi che per anni aveva cantato.