Fame di "Hunger Games", via al countdown

- Più che "febbre" - come hanno scritto i giornali americani – forse, è il caso di chiamarla "fame". Fame da ". Sbarca -finalmente - in Italia (1 maggio, regia di, un sensazionale capolavoro) il film che negli Stati Uniti ha ormai catalizzato i botteghini portando a casa incassi record (oltre seicento milioni di dollari in tutto il mondo in poche settimane). E ovviamente è già un fenomeno.

Bisogna rivederle, infatti, quelle immagini dei cartelli con scritto “Tutto esaurito” (4137 sale), delle code chilometriche e dell’attesa estenuante dei fan oltreoceano lo scorso 23 marzo per la proiezione di mezzanotte, per capire quanto Katniss Everdeen (la protagonista) abbia colpito nel segno. Il cuore di una generazione. O forse più.Da noi l’accoglienza sarà certamente più morbida. Nelle nostre classifiche il romanzo di Suzanne Collins (da cui è tratto il lungometraggio) non c’è. Negli Usa, invece, è tuttora – dopo 180 settimane (più di tre anni) - nella prestigiosissima lista dei bestseller del New York Times, con all’attivo quasi 30 milioni di copie vendute. Ma non è detta l’ultima parola. Anzi. Come questi giochi infernali saranno la scintilla che darà origine a una nuova eroina, così il film potrebbe essere la miccia che travolgerà anche il nostro Paese in questa trilogia dal sapore intimista e guerrigliero Dopo Potter e Twilight (ormai ai titoli di coda), Hunger Games è quello di cui c’era bisogno per riempire un vuoto nella library delle saghe. E gli ingredienti – bisogna dire il vero - ci sono tutti.In un futuro post-apocalittico, sulle ceneri del Nord America, sorge Panem. Un regno costituito da 12 distretti governati da Capitol City dove, ogni anno, si svolgono gli Hunger Games (giochi della fame): una punizione per una vecchia rivolta nei confronti del governo centrale. Un ragazzo e una ragazza, tra i 12 e i 18 anni, vengono scelti nella cerimonia della “mietitura” in ogni singolo distretto e, offerti come “tributi” in un gioco mortale dove a vincere – e sopravvivere - sarà solo uno di loro.