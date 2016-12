Slash: "Tutte le mie perversioni in un album"

foto Ufficio stampa Correlati RITORNO A TUTTO ROCK 16:25 - Belle donne, chitarre e amore. "E' la rappresentazione delle mie perversioni", così Slash (ex chitarrista della band Guns N' Roses con cui ha suonato dal 1985 al 1996) ha descritto la copertina dell'album "Apocalyptic Love", in uscita il 22 maggio. Su Axl Rose, assente alla cerimonia per l'ingresso dei Guns N' Roses nella Rock And Roll Hall Of Fame, dice: "Meglio non parlare". Concerto il 23 giugno al Gods Of Metal all'Arena Fiera di Rho. - Belle donne, chitarre e amore. "E' la rappresentazione delle mie perversioni", così(ex chitarrista della band Guns N' Roses con cui ha suonato dal 1985 al 1996) ha descritto la copertina dell'album, in uscita il 22 maggio. Su, assente alla cerimonia per l'ingresso deinella, dice: "Meglio non parlare". Concerto il 23 giugno alall'Arena Fiera di Rho.

Via il cilindro che ha contrassegnato il suo look in questi anni, Slash si è riunito con Myles Kennedy and The Conspirators per suonare il secondo album, presentandosi ad una affollatissima conferenza stampa a Milano con un cappello morbido di pelle. I riccioli neri così come i tatuaggi sono sempre rimasti gli stessi. Il management, per bocca dell'ufficio stampa del musicista, però prima si è accertato che nessuno toccasse alcuni argomenti come appunto Axl dei Guns N' Roses, il matrimonio (è separato dalla moglie Perla Ferrar) e l'evento della Rock And Roll Hall Of Fame. Ma inevitabilmente questi temi sono saltati fuori, seppure indirettamente.



"In questi ultimi sette anni fatti di esperienza anche in ambiti diversi da cui ho sempre suonato - racconta - sono cresciuto molto e non solo come musicista anche come uomo. Ho sempre avuto l'appoggio di mia moglie, dei figli. Sono anche più sano di prima anche se fumo mentre suono e loro si lamentano". Ed evidentemente si riferisce ai problemi in passato legati alle droghe e all'alcol.



Sulla cerimonia alla Rock And Roll Hall Of Fame si sbilancia di più: "Su Axl non voglio dire nulla così evito un sacco di complicazioni. La cerimonia assieme agli altri ragazzi Duff McKagan, Steven Adler e Matt Sorum è stata fantastica. Un vero onore. Ci serviva una voce e mi è sembrato naturale chiamare proprio Myles Kennedy. Comunque è andata tutto bene".



Sono tredici i brani di "Apocalyptic Love" nati nella Slash Box: "Il mio produttore Eric Valentine ha costruito una piccola stanza dentro a quella più grande della sala di incisione. Solo per me. L'ha chiamata Slash Box dove ho suonato le mie parti e i miei assoli e allo stesso tempo vedevo la band che lavorava in maniera fantastica!".



Ci sono ben quattro progetti cinematografici in corso curati dalla casa di produzione Slasher Films, tra cui "Nothing To Fear - rivela Slash -. Siamo in produzione e giriamo settimana prossima". E' un film horror che si rifà, secondo alle prime indiscrezioni, sui film di genere fine anni 70 e inizio 80.



Tracklist Apocalyptic Love 1. Apocalyptic Love 2. One Last Thrill 3. Standing in the Sun 4. You’re A Lie 5. No More Heroes 6. Halo 7. We Will Roam 8. Anastasia 9. Not for Me 10. Bad Rain 11. Hard & Fast 12. Far and Away 13. Shots Fired - Nella versione deluxe ci saranno due bonus track 14. Carolina 15. Crazy Life

Andrea Conti