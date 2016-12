"Vida" nuova per i Tazenda

foto Ufficio stampa 18:09 - Si intitola "Ottantotto" il nuovo album dei Tazenda, in uscita il 24 aprile. Il gruppo sardo torna dopo il successo degli ultimi lavori, che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Francesco Renga e Gianluca Grignani. "Ottantotto" segna un punto importante nella carriera della band in quanto è il primo album pubblicato come discografici con la nuova etichetta "Vida". - Si intitola "" il nuovo album dei, in uscita il 24 aprile. Il gruppo sardo torna dopo il successo degli ultimi lavori, che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di. "Ottantotto" segna un punto importante nella carriera della band in quanto è il primo album pubblicato come discografici con la nuova etichetta "".

Il nome "Vida" richiama il titolo del loro lavoro del 2007. Significativo perché aveva marcato il ritorno al successo (120mila copie vendute) dopo l’ingresso come cantante di Beppe Dettori al posto di Andrea Parodi (scomparso nel 2006). "Ottantotto" è un album che prova a spostare in avanti l’etno-rock che da sempre caratterizza i Tazenda, a metà tra echi internazionali e solide radici etniche.



La melodia fa come sempre la parte del leone, in un lavoro che parla di vita in tutte le sue accezioni, di amore e di dolore, di natura e di rinascita interiore. Con un pizzico di misticismo dato da quel numero ottantotto che si appoggia a date, ricorrenze, ritmi, concetti e altre velate idee dai significati criptici.



Il disco, che per molteplici motivi si annuncia come un vero nuovo punto di partenza per il terzetto sardo, è stato anticipato dal singolo Mielacrime, dove ancora una volta si prende piena accettazione di ciò che la vita riserva, in una alternanza naturale di gioie e sofferenze.