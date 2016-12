"The Avengers", fischi per i divi

foto Ap/Lapresse Correlati TRA IMBARAZZI E SORRISI 12:29 - Si sono presentati con due ore di ritardo all'incontro con la stampa e sono stati accolti a base di buuu e urla "buffoni, buffoni" da parte dei fotografi. Red carpet inedito per Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Tom Hiddleston, protagonisti di " - Si sono presentati con due ore di ritardo all'incontro con la stampa e sono stati accolti a base di buuu e urla "buffoni, buffoni" da parte dei fotografi. Red carpet inedito per, protagonisti di " The Avengers ", il film sui supereroi Marvel (in uscita il 25 aprile) che hanno risposto con un sorriso un po' forzato e un "vi amo Italia".

Visto l'enorme ritardo infatti il tempo dedicato alle foto è stato di appena cinque minuti, provocando l'immediata contestazione da parte dei fotografi in attesa nel giardino interno dell'Hotel De Russie. A motivare il ritardo, secondo la spiegazione ufficiale, è stato un problema con i bagagli all'aeroporto.



Incidente a parte, la Johansson - da perfetta diva hollywoodiana - si è presentata con capelli biondi raccolti, giacca nera, come i pantaloni di pelle e camicia bianca: "Scelgo di fare film che mi terrorizzino un po', che rappresentino una sfida. All'inizio ho fatto tanti personaggi di transizione, ora preferisco quelli di sostanza, con i piedi per terra" spiega l'attrice, classe 1984. Della vedova Nera, "dalla prima volta in 'Iron man 2', ho amato l'occasione di un ruolo non scontato per me". Una superspia, "che non ha molto in comune con me. Io sono ipersensibile, lei invece resta in una zona grigia, non mostra la sua vulnerabilità. Però come lei sono decisa, amo che il lavoro sia fatto".



Essere il 'cattivo' contro tutti, ha invece stimolato Hiddleton: "Come si dice, il diavolo suona sempre i brani migliori. Non ero la scelta più ovvia per la parte, visto che prima avevo recitato soprattutto gentiluomini inglesi di buon cuore. Loki mi ha consentito di mostrare una faccia diversa".



Per Hemsworth, il ritorno, a un anno dal debutto nel ruolo, nel film di Kenneth Branagh a mantello e martello di 'Thor', è stato entusiasmante: "Abbiamo cercato, con tutti gli personaggi di rispettare la storia nel film e nel fumetto. Thor ha molto chiari i suoi valori e combatte per difenderli". Mentre per Mark Ruffalo "The Avengers è stato una doppia prova, visto che grazie alla motion capture ha potuto interpretare sia Bruce Banner che il gigante verde".