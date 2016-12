Seoul protesta contro Lady Gaga: "E' porno"

foto Afp Correlati SCOLLATURA HOT

I COREANI PROTESTANO 11:32 - Lady Gaga è sbarcata a Seoul scatenando polemiche non solo per il suo look (scollatura vertiginosa in abito bianco) ma anche per i contenuti delle canzoni e per la sua attività in difesa dei diritti gay. I cristiani conservatori si sono opposti alla presenza della cantante perché considerata "pornografica". Sarà proprio in Corea la prima tappa del tour mondiale che toccherà l'Italia il 2 ottobre a Milano, data già sold out. è sbarcata a Seoul scatenando polemiche non solo per il suo look (scollatura vertiginosa in abito bianco) ma anche per i contenuti delle canzoni e per la sua attività in difesa dei diritti gay. I cristiani conservatori si sono opposti alla presenza della cantante perché considerata. Sarà proprio in Corea la prima tappa del tour mondiale che toccherà l'Italia il 2 ottobre a Milano, data già sold out.

L'obiettivo dei conservatori è l'annullamento della data a Seoul, per questo si sono ritrovati tutti per strada e nei luoghi di preghiera per manifestare il loro sconcerto.



In ogni caso il concerto ha subito delle restrizioni per i minori. La Corea del Sud ha una forte e numerosa comunità cristiana. La cantante per ora non replica e anzi è sbarcata con un lungo abito bianco e scollatura vertiginosa, nel suo stile provocatorio e incisivo.