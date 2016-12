Cher torna e spiazza tutti con la parrucca

foto Ap/Lapresse Correlati UN LOOK STRAVAGANTE 10:25 - Nessuno se l'aspettava ed è stata infatti una gradita sorpresa per tutti gli ospiti presenti alla 23esima edizione dei GLAAD Media Awards. Cher (66 anni il 20 maggio) ha presenziato alla cerimonia di premiazione dei riconoscimenti a personalità o produzioni assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation a coloro che rispettano e promuovono la comunità LGBT. Cher, in gran forma, ha premiato il figlio transgender Chaz Bono. - Nessuno se l'aspettava ed è stata infatti una gradita sorpresa per tutti gli ospiti presenti alla 23esima edizione dei(66 anni il 20 maggio) ha presenziato alla cerimonia di premiazione dei riconoscimenti a personalità o produzioni assegnati dallaa coloro che rispettano e promuovono la comunità LGBT. Cher, in gran forma, ha premiato il figlio transgender

La cantante, da sempre paladina dei diritti gay, ha dichiarato: "Sono qui perché Chaz ha più coraggio di qualasiasi altra persona io conosca. L'altro giorno non stavo molto bene e Chaz mi ha detto se volevo venire qui. Gli ho risposto che non me la sentivo. Poi mi ha mandato un sms ringraziandomi perché lo avevo reso un uomo intelligente e che avrei sempre potuto contare su di lui. Mi ha fatto sentire così bene che mi ha toccato il cuore".



Poi rivolgendosi direttamente Chaz Bono, Cher ha aggiunto: "Tu sei la persona più coraggiosa che conosca e meriti questo premio!".