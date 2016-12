Ecco il "Veleno" dei Bastard Sons of Dioniso

foto Ufficio stampa Correlati INTRIGHI E SOSPETTI NEL CASTELLO 09:04 - E' stata la band rivelazione della seconda edizione di "X Factor". The Bastard Sons of Dioniso tornano e presentano a Tgcom24 il nuovo videoclip "Veleno", secondo estratto dall’album "Per Non Fermarsi Mai...". Nelle immagini Jacopo, Michele e Federico si trovano nel Castel Toblino - fortezza nella Valle dei Laghi ed ex residenza dei Principi Vescovi di Trento - un posto cui sono legate numerose leggende di amore, intrighi, veleni e morte. - E' stata la band rivelazione della seconda edizione ditornano eil nuovo videoclip, secondo estratto dall’album "Per Non Fermarsi Mai...". Nelle immagini Jacopo, Michele e Federico si trovano nel Castel Toblino - fortezza nella Valle dei Laghi ed ex residenza dei Principi Vescovi di Trento - un posto cui sono legate numerose leggende di amore, intrighi, veleni e morte.

Il protagonista, interpretato da Francesco Scimemi - che nelle sembianze ricorda il Cappellaio Matto di Tim Burton - è un fantomatico gelataio che, in contrasto con il mondo roseo e idilliaco della scena, si aggira con il suo carretto offrendo coni colorati dai gusti “velenosi”. Una dolce tentazione che, proprio come l’amore, nasconde in sé molte insidie.



Ma Thanatos non può esistere senza Eros e così anche lo stesso gelataio cadrà vittima del proprio veleno innamorandosi di una ragazza. E allora meglio sbarazzarsi di questo veleno…O forse no? A quanto pare i The Bastard Sons of Dioniso decidono che vale la pena correre il rischio: infatti dopo aver gettato il carretto dei gelati nelle acque del lago, tornano sui propri passi e si tuffano anche loro.



L’album, uscito a distanza di due anni dall’ultimo lavoro discografico, continua a raccogliere consensi dalla critica ed è stato premiato al 60esimo Premio AFI come miglior disco rock-indie del 2011. Dallo scorso dicembre i The Bastard Sons of Dioniso sono tornati anche al live con un tour, ecco le prossime date in calendario: 28 aprile a Bolzano, il 30 aprile a Levico (TN). A maggio saranno il 4 a Gallarate (VA), il 12 a Gonzaga (MN) e il 19 a Castelfranco Veneto (TV).