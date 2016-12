Norah Jones, dark lady per amore

foto Ufficio stampa Correlati EX BRAVA RAGAZZA 10:59 - Dimenticate la dolce ragazzina che cantava al piano "Dont' Know Why" che nel 2002 l'ha lanciata nel mondo. Norah Jones oggi ha alle spalle 5 album, 25 milioni di dischi venduti e 5 Grammy vinti. Esce il 2 maggio il sesto lavoro "Little Broken Hearts": "Canzoni dark e in qualche modo divertenti", dice a Tgcom24. Nel video "Happy Pills" si trasforma in un'assassina per amore. Per il tour mondiale unica tappa italiana a Lucca il 14 luglio. - Dimenticate la dolce ragazzina che cantava al pianoche nel 2002 l'ha lanciata nel mondo.oggi ha alle spalle 5 album, 25 milioni di dischi venduti e 5 Grammy vinti. Esce il 2 maggio il sesto lavoro"Canzoni dark e in qualche modo divertenti", dice. Nel videosi trasforma in un'assassina per amore. Per il tour mondiale unica tappa italiana a Lucca il 14 luglio.

Il singolo “Happy Pills” racconta “la storia di questi cuoricini trafitti da coltelli che diverte ed è anche un po' spaventosa” proprio come appare Norah. Elegante e raffinata, proiettata in un mondo anni 60 la cantautrice è la moglie di un bell'uomo. Ma un giorno architetta il suo omicidio perché scopre che la tradisce per un'altra donna. Escogita così il delitto perfetto.



“In queste canzoni – spiega – non necessariamente racconto delle mie storie ma anche ciò che ho ascoltato in giro”. Ma leggendo i testi delle canzoni come “Good Morning”, in cui si racconta le richieste di una ragazza al suo fidanzato per un po' di affetto in più, è difficile non leggere una vicenda personale. “Questa canzone è nata alla chitarra e di seguito sono venute le parole”, glissa elegantemente l'artista.



Il nuovo album è stato prodotto da Danger Mouse e Norah si è ispirata per la copertina ai poster di vecchi film che c'erno nello studio a Los Angeles in particolare “Mudhoney”, che “era esattamente sopra il divano dove mi siedevo ogni giorno. Ricordo di aver fissato il poster per tutto il tempo passato a registrare l’album. E’ bellissimo”. Sempre incline al cambiamento la cantautrice è orgogliosa di “Little Broken Hearts”: “Quando ne ho parlato con Danger Mouse non avrei mai potuto immaginare che saremmo finiti a incidere questo album. L'abbiamo fatto in soli due mesi e ne sono felicissima. E' diverso dai precedenti e non amo ripetermi”. Abbandona per sempre il pianoforte? “Lo so suonare molto bene, diciamo che per ora preferisco la chitarra”.



Nel 2007 Norah Jones ha recitato al fianco di Jude Law nel film di Wong Kar-Wai: "My blueberry nights". Un'incursione premiata dal pubblico e dalla critica. La cantautrice però non ne vuole sapere di tornare al cinema, perlomeno non ora.



Vestitino leggero bianco con fiori verdi, scarpe aperte e giacchino di jeans Norah Jones sorseggia acqua e sorride spesso. L'artista ha però risposto in modo asciutto e stringato alle domande all'incontro con la stampa italiana, durante la sua promozione che l'ha portata a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. L'intercalare preferito? "I don't know" (Non lo so, ndr) ad ogni inizio risposta.



INFORMAZIONI Concerto al Summer Festival di Lucca 14 luglio – Piazza Napoleone - 1 Platea Numerata: 45 + prev - 2 Platea Non Numerata: 34 + prev - Palchetto Statua Gold: 80 + prev Infoline 0584.46477

Andrea Conti